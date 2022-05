Lens : Jonathan Clauss dévoile où il jouera l'an prochain

Après la victoire de son équipe sur la pelouse de Troyes (1-3), le latéral droit du RC Lens Jonathan Clauss a annoncé qu’il allait rester à Lens la saison prochaine. L’international français de 29 ans, a réalisé une belle année chez le Sang et Or avec 38 matches disputés, quatre buts inscrits et dix passes décisives délivrées.

« Je suis sous contrat à Lens jusqu’en 2023. Je ne pose pas plus de question que ça actuellement. Il y a une fin de saison excitante à jouer, peut-être l’équipe de France derrière si tout se passe bien. Aujourd’hui, je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais aller si je suis amené à partir ou si je vais rester. Cela ne me concerne pas à l’instant t. J’ai assez de choses à penser pour ne pas me rajouter des choses dans la tête. Pour le moment, c’est assez flou. Aujourd’hui, j’ai un contrat, je suis Lensois et, pour l’instant, je reste Lensois la saison prochaine », a déclaré Clauss au micro de RMC Sport après la rencontre. Les Lensois qui peuvent encore espérer se qualifier en Ligue Conférence affronteront Monaco à domicile lors de la dernière journée samedi (21h).