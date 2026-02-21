Ligue 1 : malgré 2 buts d’avance, Lens sombre totalement face à Monaco

Pierre Sage temporise, nuance, freine l’enthousiasme lorsqu’on lui parle de titre, et c’est exactement pour des instants comme ceux vécus aujourd’hui que le coach privilégie encore la retenue. Face à Monaco, invaincu depuis 4 matchs en L1, les Lensois avaient toutes les cartes en main. Ils avaient mené d’un but, puis de deux, avant de s’enfoncer sans explication dans un trou noir complet en seconde période (2-3). Le décor avait pourtant été planté en trois minutes à Bollaert quand, sur une remise intelligente de Thomasson, Odsonne Edouard avait décoché une violente reprise (1-0, 3e).

«J’ai juste allumé», en souriait l’ancien Parisien à la pause. Balogun aussi avait allumé en première période, mais l’Américain avait systématiquement vu Robin Risser lui refuser le but. Ce même Robin Risser qui allait totalement perdre pied en seconde période. Observé par l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France Franck Raviot, venu faire le déplacement à Bollaert, le portier lensois a incarné malgré lui le naufrage de son équipe.

Première défaite depuis août à Bollaert

Avant ça, Florian Thauvin avait permis aux Sang et Or de s’offrir une marge de manoeuvre. Le champion du monde flairait le renvoi de Köhn sur une tentative de Sarr, et n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour son 9e but de la saison (56e, 2-0). Censé galvaniser les Lensois, ce but aura en réalité eu un effet inverse. Balogun réduisait l’écart presque dans la foulée, bien aidé par une première faute de main de Risser devant son poteau (62e, 2-1). Denis Zakaria égalisait ensuite d’un coup de tête brutal sur un centre de Caio Henrique, qui laissait le portier lensois impuissant (70e, 2-2).

Le 3e but d’Ansu Fati, entré deux minutes plus tôt, tombait lui comme le signe d’un blackout collectif. Laissé à l’abandon par sa défense après une erreur de communication entre Ganiou et Celik, Risser détournait le lob de l’Espagnol dans ses filets (72e, 2-3). Les hommes de Pierre Sage avaient encore quelques cartouches, à l’image de l’entrant Rayan Fofana, mais la réussite ne changeait plus de camp. Au terme d’un scénario hautement improbable, Lens concède sa première défaite depuis août à Bollaert, en plus de perdre Aguilar sur blessure et en pleurs. En cas de victoire contre Metz ce soir, Paris repassera leader de L1. De son côté, Monaco confirme son embellie et grimpe à la 6e place.