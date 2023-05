Manchester United - Chelsea : les compositions officielles

Les Red Devils peuvent obtenir leur ticket pour la Ligue des Champions. Ce jeudi soir, match en retard pour la 32e journée de Premier League entre Manchester United et Chelsea. En cas de succès, les joueurs d’Erik Ten Hag, actuellement quatrièmes, doubleraient Newcastle au classement et assureraient leur qualification pour la C1 la saison prochaine. Pour les Blues, qui végètent à une triste douzième place, cette rencontre n’a aucun enjeu. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Erik Ten Hag aligne son habituel 4-2-3-1 et n’effectue aucun changement par rapport à la victoire contre Bournemouth (0-1) avec notamment Martial à la pointe de l’attaque tandis que Rashford, malade le week-end dernier, débute sur le banc. En face, Frank Lampard, toujours privé d’un certain nombre de joueurs, procèdes à trois changements dans son onze après la défaite face à Manchester City (1-0) avec Chukwuemeka, Madueke et Mudryk à la place de Loftus-Cheek, Gallagher et Sterling. Fofana, lui, débutera dans la défense à trois londonienne.

Les compositions d’équipes :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Lindelöf, Shaw - Casemiro, Eriksen - Antony, Bruno Fernandes, Sancho - Martial

Chelsea : Kepa - Chalobah, Silva, Fofana - Azpilicueta, Enzo Fernandez, Chukwuemeka, Hall - Madueke, Havertz, Mudryk