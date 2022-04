Le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

L'affaire est dans le sac. Depuis le début de la semaine, la presse anglaise en est sûre et certaine : Erling Haaland sera un joueur de Manchester City la saison prochaine. En effet, un accord aurait été trouvé entre les pensionnaires de l'Etihad Stadium et l'attaquant star du Borussia Dortmund. Le Daily Mail a même révélé que le Norvégien signerait un bail de cinq ans et qu'il toucherait un salaire dépassant les 600.000€ par semaine. Ce qui en ferait le joueur le mieux payé de la Premier League.

Une opération à plusieurs millions d'euros que les Mancuniens sont tout à fait capables d'assumer financièrement. En effet, en plus des commissions de son agent Mino Raiola et du père du joueur, il faudra lever la clause du joueur dont le prix a été fixé à 75 millions d'euros jusqu'au 30 avril. Si tous les voyants semblent donc au vert, tout est encore possible d'ici cette date. Et en Espagne, on en est persuadé. Prétendant à la venue du Norvégien, le Real Madrid est loin d'avoir dit son dernier mot.

Le Real Madrid n'est pas inquiet mais ...

Selon El Chiringuito, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne sont pas au courant d'un accord liant Haaland à Manchester City. Le média ibérique ajoute toutefois que les Merengues auront des nouvelles si celui-ci existe bien et qu'ils s'activeront. Les informations sorties dans la presse britannique ne seraient pour eux qu'une stratégie visant à faire monter les enchères. El Chiringuito précise enfin que les Madrilènes ne sont pas inquiets puisqu'ils sont persuadés que l'avant-centre veut jouer chez eux.

En revanche, ils gardent un oeil sur les Citizens. On l'a bien compris, le feuilleton Erling Haaland est donc très loin d'être terminé. Il reste encore dix jours aux deux clubs pour boucler l'un des gros coups du mercato d'été 2022. D'ici là, tout peut encore arriver, d'autant que le porte-parole du clan Haaland a assuré hier qu'aucun accord n'avait été trouvé avec Man City. La suite au prochain épisode...