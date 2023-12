Mesut Özil humilie Leonardo DiCaprio et défend Arsenal !

Cela fait bien longtemps que l’on ne parle plus de Mesut Özil pour son formidable pied gauche. À 35 ans, l’ancien milieu offensif d’Arsenal en a terminé avec le football, mais visiblement pas avec les Gunners. L’Allemand, qui ne garde jamais la langue dans sa poche, s’est permis de chambrer un certain Leonardo DiCaprio sur X (ancien Twitter).

Dernièrement, l’acteur américain racontait ne pas suivre le football et avait même déclaré : «c’est quoi Arsenal ?». Piqué, Mesut Özil ne s’est pas fait prier. «Arsenal Football Club a plus de 25 ans… alors pourquoi devrait-il connaître ?», tweete-t-il en réponse. Un message qui a fait son effet au vu de ses statistiques astronomiques (plus de 15 millions d’impressions) et qui devrait faire plaisir aux fans des Gunners.