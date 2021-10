OM-PSG : le match XXL de William Saliba

La suite après cette publicité

Cette saison, l'Olympique de Marseille a un équilibre plutôt précaire. Les Phocéens marquent certes beaucoup de buts, mais ils en encaissent aussi quelques-un. Alors, forcément, quand on voit le Paris SG s'approcher on peut avoir des craintes. Oui, évidemment, celui de cette saison n'est pas le mieux en jambes mais on sait tout autant que les Parisiens sont bien plus impliqués sur cette confrontation que sur n'importe quelle autre en Ligue 1.

Malheureusement pour le spectacle, les quatre hommes alignés devant par Mauricio Pochettino ont été décevants, si ce n'est invisible. Mais on a quand même pu admirer les beaux gestes de la défense marseillaise. Duje Caleta-Car, qui semble revenu en grâce aux yeux de Jorge Sampaoli, a été sobre et discret. Luan Peres, a bien bloqué son couloir gauche et a réussi quelques blocages de haut vol.

Son retour fou sur Mbappé

Et le dernier dans tout cela ? Il a été tout bonnement exceptionnel. Il est revenu, en zone mixte, sur son tacle en tant que dernier défenseur sur Mbappé :« j'ai vu qu'il a fait l'appel, je me suis dit : soit je prends un rouge ou soit je le prends, j'ai bien taclé le ballon, et j'ai réussi ». Toutefois, William Saliba ne s'est pas arrêté en si bon chemin dans son analyse.

« Il y a un petit de regret, car avec ce rouge, on aurait espéré prendre les trois points, mais on a fait match nul et il ne faut pas cracher de dessus. Ce n'est pas si mal que ça. Devant ils ont les meilleurs joueurs du monde, il fallait rester concentré. Même à dix, ils arrivent à conserver le ballon et à attaquer. Dans l'ensemble on a fait un bon match. On a montré un beau visage, on s'est battu jusqu'au bout, c'est ça qu'on veut ici », a-t-il ainsi conclu sur le sujet. Pour le moment, la très jeune garde marseillaise tient la route... Encore plus quand Saliba est dans le onze.