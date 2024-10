Nouvelles révélations sur l’escapade suédoise de Kylian Mbappé

Ce matin, Aftonbladet a lâché une petite bombe. En effet, le média suédois a révélé, photos à l’appui, que Kylian Mbappé a passé la soirée au restaurant puis dans une discothèque (le V) de Stockholm jeudi soir pendant que l’équipe de France affrontait Israël en Ligue des Nations. Une sortie qui fait couler de l’encre puisque le capitaine des Bleus n’a pas participé au stage des Bleus ce mois-ci afin de rester à Madrid pour se remettre d’une blessure. Le voir en soirée fait donc un peu tache, bien qu’il ait certainement reçu l’autorisation du Real Madrid pour profiter d’un peu de bon temps et de repos.

Cet après-midi, Expressen dévoile de nouveaux détails de l’escapade suédoise de KM9. Accompagné de son ancien coéquipier au PSG Nordi Mukiele, qui serait à l’origine de ce séjour express, l’attaquant est arrivé dans un avion privé mercredi à Stockholm. Il a bien dîné "Chez Jolie". Interrogé au sujet de la visite du Français, le patron du restaurant, Björn Vasseur, n’a pas voulu parler. «Malheureusement. Nous ne faisons jamais de commentaires sur nos clients», a-t-il confié à Expressen. Le média suédois a ensuite expliqué que Mbappé et ses amis ont passé les soirées de mercredi et jeudi en boite de nuit. Le joueur de 25 ans avait d’ailleurs pris toutes les précautions afin que sa visite se passe dans le plus grand des secrets.

Il n’a pas voulu se faire remarquer (on l’a vu avec une casquette et un masque sur une photo, ndlr) ou être pris en photos. Expressen ajoute les téléphones portables étaient strictement interdits dans la salle quand KM9 était présent en discothèque. Tous les clients ont dû laisser leur portable dans une enveloppe remise à l’entrée. Après trois jours en Suède, Mbappé, qui a séjourné au Bank Hotel dans le centre de Stockholm, est reparti ce vendredi après-midi à 14h30. Expressen ajoute qu’il ne s’est pas caché lors de son départ et qu’il a fait un signe aux journalistes (le pouce levé, ndlr) avant de monter dans son avion privé, visiblement à destination d’Ajaccio en Corse.