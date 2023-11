Cédric Doumbé imite Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (24 ans) est admiré pour son talent fou. Mais sa communication fait aussi parler. Le Français a lâché des phrases marquantes comme le fameux "moi tu ne me parles pas d’âge". Ce lundi, c’est une autre déclaration de KM7 qui a inspiré Cédric Doumbé, qui a évoqué son prochain combat au PFL.

En effet, il a annoncé vouloir affronter Baysangur Chamsoudinov sur *[RMC Sport](https://rmcsport.bfmtv.com/sports-de-combat/mma/mma-t-es-pas-content-double-doumbe-imite-mbappe-et-confirme-sa-volonte-d-eteindre-baki_AV-202311061031.html. L’occasion pour lui de reprendre la réplique de Mbappé, "Vous êtes pas content? Triplé". Il a ainsi déclaré : je vous ai prévenu avec Jordan. Tout le monde disait: ‘la lutte, il a cassé la cage, il a fait ceci, Cédric va se faire casser en deux…' D’accord. Je l’ai pris, neuf secondes. Et encore, neuf secondes le temps que l’arbitre vienne et qu’il me pousse, sinon c’est sept secondes. Là, vous réitérez. L’être humain ne veut pas comprendre…"Ah encore tu ne comprends pas? Ok, doublé. Tu connais cette phrase? T’es pas content? Doublé. C’est ce qu’il va se passer. KM7 appréciera la dédicace.