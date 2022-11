Frédéric Bompard arrive à Nîmes

Le 16 novembre dernier, Nicolas Usaï avait été limogé du poste d'entraîneur du Nîmes Olympique. On attendait donc son remplacement. Objectif Gard annonçait que celui qui avait le plus de chance de rallier le club du Gard était Frédéric Bompard, ancien adjoint de Rudi Garcia entre 2008 et 2019. C'est désormais officiel.

« Le Nîmes Olympique vous annonce la nomination de Frédéric Bompard au poste d'entraîneur principal de l'équipe première. Il est lié avec le Club jusqu'à la fin de la saison 2023/24. Thibault Giresse l'accompagnera en tant qu'entraîneur adjoint », ont communiqué les Crocos nîmois ce lundi midi.