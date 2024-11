Liga : l’Atlético de Madrid s’offre un succès plein de réalisme à Majorque

Ce mercredi, l’Atlético de Madrid s’offrait un succès capital à Paris en Ligue des Champions grâce à un but d’Angel Correa à la dernière seconde (2-1). Ce dimanche, les Colchoneros étaient de retour en Liga et se déplaçaient à Majorque. Au terme d’une première période assez moribonde, Oblak a sauvé le club madrilène suite à une tête dangereuse de Muriqi (42e).

Au retour des vestiaires, le club de la capitale a mis plus d’entrain dans son jeu et Julian Alvarez a donné l’avantage aux siens à l’heure de jeu sur le seul tir madrilène et après un superbe travail de Giuliano Simeone (0-1, 61e). Et après un nouvel exploit de Jan Oblak (86e), l’Atlético est allé chercher une victoire pleine de réalisme qui leur permet de grimper sur le podium. De son côté, Majorque reste 8e.