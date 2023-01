BL : le RB Leipzig écrase Schalke

Et un carton pour ouvrir cette 17e journée de Bundesliga. En déplacement sur la pelouse de Schalke, le RB Leipzig n’a fait qu’une bouchée de son adversaire du soir en lui collant une très lourde défaite : 6-1. Les hommes de Marco Rose en profitent pour faire un bond de trois rangs au classement, en attendant les autres résultats de cette journée, et prennent la 2e place, à trois unités du Bayern.

La différence s’est faite dès la première période où Silva d’un doublé (7e, 44e), Henrichs (15e) et Werner (45e+2) ont tous marqué. Les Knappen ont un peu réagi avec Kozuki (56e) mais Olmo (83e) et Poulsen (89) en ont remis une couche en fin de rencontre. Une soirée calvaire pour le promu, à l’image de sa saison puisqu’il est plus que jamais lanterne rouge avec neuf petits points.

