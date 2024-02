AC Milan : l’impressionnante prise de pouvoir de Ruben Loftus-Cheek

«Après la pluie vient le beau temps». Ce proverbe illustre parfaitement la dynamique actuelle de l’AC Milan, qui, au sortir d’une fin de première partie de saison éprouvante où de nombreuses critiques ont fusé, notamment à l’égard de l’entraîneur, Stefano Pioli, connaît un début d’année civile radieux. En championnat, le club lombard a prolongé sa belle série d’invincibilité en s’offrant Naples, champion d’Italie en titre, dans le cadre de la 24e journée de Serie A. Bien installé dans le wagon de tête, la formation milanaise connaît également un regain de forme en Coupe d’Europe. Si les Rossoneri ont échoué à s’exfiltrer de la poule F en C1 (terminant à la 3e place devant Newcastle mais derrière Dortmund et le PSG), ces derniers ont entamé du bon pied leur campagne en Ligue Europa. Opposés au Stade Rennais, les partenaires de Théo Hernandez n’ont laissé aucune chance aux Bretons et se sont imposés sur le score fleuve de 3 buts à 0.

Ruben Loftus-Cheek a dicté sa leçon aux Bretons !

Si le Français a brillé contre le SRFC en distillant une passe décisive pour Rafael Leão, un autre joueur de l’effectif lombard a marqué la rencontre de son empreinte : Ruben Loftus-Cheek. Après avoir terrorisé le Paris Saint-Germain en Ligue des champions début novembre, l’international anglais (10 sélections) a rayonné au milieu de terrain. Grâce à un gros volume de jeu, le joueur de 28 ans s’est rendu très disponible entre les lignes pour servie de rampe de lancement à ses offensifs. Alternant entre une position médiane et haute sur le pré, le numéro 10 Milanais s’est montré très adroit dans ses transmissions (100% de passes réussies) et a dominé ses semblables par un excellent jeu de tête. Peu après la demi-heure de jeu, c’est d’ailleurs lui qui est venu concrétiser la domination milanaise. Parvenant à s’échapper du marquage de Theate, le Britannique était à la réception d’un centre de Florenzi et croisait suffisamment sa tête pour mettre hors de portée de Mandanda.

En embuscade sur une tête déviée de Kjaer et repoussée par le portier rennais, Loftus-Cheek s’offrait un doublé sur un nouveau coup de tête ravageur au retour des vestiaires, ajoutant ainsi un septième but à son actif cette saison toutes compétitions confondues. Avant lui, le dernier milieu de terrain de l’institution milanaise à avoir marqué au moins deux buts lors d’une phase finale de Coupe d’Europe était Kaka (face à Manchester United en demi-finale de C1 le 24 avril 2007). «C’est un sentiment incroyable. C’est ce sur quoi j’ai beaucoup travaillé avec le staff pour mieux lire le jeu et être en position de marquer. Quand je suis dans ces positions, il s’agit juste pour moi de terminer le travail et je l’ai bien fait jusqu’à présent. Je dois juste continuer comme ça. Je prends du plaisir à jouer au football», concédait le principal intéressé sur les antennes de TNT Sports, déterminé à poursuivre sur sa lancée, et ce, alors que l’Euro 2024 en Allemagne se profile à l’horizon.

L’Italie ? Un pari gagnant pour Ruben Loftus-Cheek !

Impérial dans les airs, actif à la récupération du ballon et précieux dans son utilisation, le tout accompagné d’une attitude hargneuse sur le terrain, Ruben Loftus-Cheek coche aujourd’hui toutes les cases, pour le plus grand bonheur de Stefano Pioli. Admiratif du Londonien, l’entraîneur milanais a même osé la comparaison avec une ancienne star de Serie A : Sergej Milinkovic-Savic. Pour l’avoir eu l’international serbe sous ses ordres lors du son passage à la Lazio de Rome (entre 2014 et 2016), le technicien transalpin estime que les deux joueurs partagent en commun de nombreuses caractéristiques physiques et athlétiques. «Loftus-Cheek a eu quelques problèmes physiques au début de l’année et ne s’est pas entraîné pendant un certain temps. Maintenant, il va enfin bien. C’est un joueur de qualité avec des capacités physiques hors du commun. Je ne m’attendais pas non plus à ce qu’il soit aussi offensif : je l’avais déjà affronté en Ligue des champions. C’est génial. J’ai entraîné Milinkovic-Savic et il me rappelle beaucoup de lui en termes de qualité, de présence physique et d’insertion», exprimait le coach italien en marge de la rencontre face au Stade Rennais.

Considéré comme l’un des meilleurs talents à avoir émergé de l’académie Cobham de Chelsea, Ruben Loftus-Cheek n’a pourtant jamais réellement réussi à s’imposer chez les Blues. Après avoir effectué ses grands débuts avec les Blues en décembre 2014, le milieu de terrain de 28 ans a constamment été barré par une rude concurrence dans l’entrejeu londonien, et ce, malgré un prêt concluant du côté de Crystal Palace (entre 2017 et 2018) qui lui avait notamment permis de figurer dans la liste de Gareth Southgate pour disputer la Coupe du monde 2018 en Russie. De retour à Stamford Bridge après un nouveau prêt à Fulham, le natif de Lewishaw a, par la suite, rencontré des pépins physiques à répétition qui l’ont considérablement freiné dans sa lancée. Pas plus tard qu’en début de saison, l’Anglais a manqué plusieurs semaines de compétition. Depuis, Loftus-Cheek s’est progressivement frayé une place dans le onze de départ de Stefano Pioli à tel point qu’il en est devenu indéboulonnable. Apparu à 26 reprises pour 23 titularisations (dont 7 buts et 1 passe décisive) avec les Rossoneri toutes compétitions confondues, l’Anglais a clairement remporté son pari en réussissant à faire oublier son prédécesseur, Sandro Tonali, qui lui a fait le chemin inverse en s’engageant toutefois en faveur de Newcastle, cet été. En parallèle, les dirigeants lombards ont eu le nez creux en déboursant seulement 25 M€ pour le Britannique. Un investissement d’ores et déjà rentabilisé.

Un discours assez similaire du coach italien a été tenu par Gianfranco Zola dans les colonnes de la Gazetta dello Sport. L’ancienne légende de Chelsea est convaincue que Ruben Loftus-Cheek a fait le bon choix en ralliant la Lombardie. «C’est un grand joueur et s’il trouve de la régularité en se protégeant des blessures, c’est vraiment un joueur de haut niveau… C’est toujours enrichissant de concourir dans une ligue différente, d’après mon expérience personnelle. Se tester dans un autre pays vous améliore et cela s’applique aussi à lui. Aujourd’hui, il est encore plus complet. Il marque plus avec des courses dans la surface, en se libérant par des dribbles ou en utilisant son physique… Je n’avais aucun doute sur le fait qu’il pourrait être une révélation à Milan. Je le connais et je le respecte, et je ne suis pas du tout surpris. Je suis content parce qu’il le mérite vraiment», expliquait l’ex-international transalpin. À ce titre, l’Anglais aura l’occasion de le prouver une nouvelle fois à l’occasion du derby de Lombardie entre l’AC Milan et Monza à l’occasion de 25e journée de Serie A, ce dimanche. À noter qu’en cas de victoire, les Rossoneri profiteraient du nul de la Juventus Turin à Vérone la veille pour monter sur la deuxième marche du podium.