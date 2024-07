La Premier League en passe de sanctionner Leicester d’un retrait de points

Leicester City se retrouve dans une situation très inconfortable. Le championnat d’Angleterre édition 2024-2025 n’a toujours pas débuté que le club britannique, de retour dans l’élite anglaise seulement un an après l’avoir quittée, est menacé par la Premier League d’une terrible sanction. Selon The Sun, les Foxes pourraient se voir déduire 10 points ou plus avant même le début de la nouvelle campagne pour avoir été inculpés le 21 mars dernier par la Premier League pour une prétendue violation des règles de rentabilité et de durabilité (PSR) lors de la saison 2022-2023.

Pour rappel, Leicester City avait engagé des «poursuites judiciaires urgentes» contre la Premier League et la Ligue anglaise de football - le 22 mars 2024 - après avoir été renvoyé devant une commission indépendante suite aux accusations de l’instance dirigeante. Une manœuvre finalement vouée à l’échec, à en croire le tabloïd britannique, qui avance toutefois que la formation des Midlands peut encore faire appel de cette décision.