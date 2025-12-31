Mercato : le onze des joueurs libres en 2026 !

Mike Maignan, N’Golo Kanté, Karim Benzema… Toutes ces stars du ballon rond pourraient se retrouver libres de tout contrat à l’été 2026. À quelques mois du Mondial outre-Atlantique, la situation contractuelle de nombreux joueurs interroge. Dans ce contexte, Foot Mercato vous propose un onze-type des joueurs libres en 2026, organisé en 4-3-3, une équipe de très haut niveau, capable de rivaliser avec les meilleures formations européennes…

La suite après cette publicité

Dans les cages, Mike Maignan s’impose comme une évidence. Brillant avec l’AC Milan cette saison, il arrive en fin de contrat en juin et n’a toujours pas prolongé. Courtisé par plusieurs cadors européens, l’international français (37 sélections) pourrait être l’un des dossiers majeurs du marché. Sur le flan droit, Dani Carvajal apporte de l’expérience au plus haut niveau, même s’il enchaîne les blessures depuis plusieurs mois. À gauche, Andrew Robertson, dont l’avenir à Liverpool reste incertain et qui est en concurrence cette saison avec Milos Kerkez, s’impose comme un titulaire naturel. En charnière centrale, les Français Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté feraient saliver n’importe quel entraîneur. Si le défenseur du Bayern Munich réalise une énorme saison, celui de Liverpool est un peu plus en difficulté et souvent pointé du doigt pour ses errements défensifs. Mais il reste tout de même un joueur de haut standing qui ferait le bonheur de n’importe quel grand club européen.

Un onze avec pas mal de Français !

Au milieu, l’expérience parle. En sentinelle et malgré ses 34 ans, N’Golo Kanté reste un profil unique. Même s’il évolue désormais depuis 2023 en Arabie saoudite, il est toujours appelé en Équipe de France par Didier Deschamps et devrait faire partie des joueurs convoqués pour le prochain Mondial 2026. À ses côtés, Leon Goretzka apporte projection et impact physique. Malgré ses 1108 minutes disputées cette saison, le milieu allemand semble être arrivé en fin de cycle au Bayern Munich. L’ex-joueur de Schalke 04 n’a pas débuté la moindre rencontre de Ligue des Champions cette saison, Kompany lui préférant l’association Kimmich-Pavlović au milieu. Un cran plus haut, Bernardo Silva incarnerait le chef d’orchestre idoine. Le milieu portugais de Manchester City est le seul joueur de cette équipe à avoir officialisé son départ, une fois son contrat actuel terminé.

La suite après cette publicité

Sur les ailes, le spectacle serait garanti. À droite, Ángel Di María incarne l’expérience et la vista, lui qui est retourné à Rosario Central l’été dernier. L’ex-international argentin, qui a tout remporté avec l’Albiceleste, a encore de beaux restes, à 37 ans (sept buts et trois passes décisives en 16 matchs). En pointe, Karim Benzema mènerait l’attaque. Le Ballon d’Or 2022, qui vient de fêter ses 37 bougies et dont l’avenir à Al Ittihad n’a pas encore été scellé, pourrait retrouver l’Europe pour un ultime défi avant de raccrocher les crampons.

Une équipe capable de faire vaciller les meilleures écuries d’Europe et où d’autres joueurs postulent comme Manuel Neuer, Marc Guehi, Casemiro, Paulo Dybala, Serge Gnabry ou encore Robert Lewandowski…

La suite après cette publicité

Équipe-type : Maignan - Carvajal, Upamecano, Konaté, Robertson - Kanté, Goretzka, Bernardo Silva - Di María, Benzema, Mané

Remplaçants : Neuer - Clauss, Rüdiger, Guehi, Guerreiro - Casemiro, Koke, Dybala - Gnabry, Lewandowski, Werner