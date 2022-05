Liga : le FC Barcelone domine Majorque et reprend la deuxième place

Pour la 33eme journée de Liga, le FC Barcelone recevait Majorque avec l'objectif de récupérer la deuxième place du classement. Après leurs défaites surprises face à Cadiz et au Rayo Vallecano, les hommes de Xavi n'avaient pas le droit à l'erreur face à l'actuel 16eme de Liga. Et pour ce match, le technicien espagnol décidait de faire confiance à Memphis Depay et Aubameyang sur le front de l'attaque avec Ferran Torres. Le Néerlandais retrouvait doucement, mais sûrement le rythme de la compétition après sa blessure et il semblait très en jambes sur ses premières prises de balle.

La suite après cette publicité

Très vite, le FC Barcelone mettait le pied sur le ballon même si Majorque jouait plutôt bien les contres et se créait même la première occasion du match d'une frappe bien captée par un Ter Stegen vigilant sur sa ligne. Et après avoir vu le but d'Araujo annulé pour hors-jeu, le Barça ouvrait le score logiquement grâce à... Memphis Depay. L'ancien de l'OL décochait une demi-volée imparable après un long ballon de Jordi Alba (1-0, 25e). Un but qui assurait l'avantage au moins jusqu'à la pause, car le spectacle était loin d'être au rendez-vous dans cette première période, marquée par la sortie sur blessure de Gérard Piqué à la demi-heure de jeu.

Le Barça s'est fait peur

Au retour des vestiaires, les Blaugranas revenaient avec de meilleures intentions et plus d'idées offensives. Memphis Depay se rendait souvent disponible et les espaces laissés par la défense majorquaise permettaient à Ferran Torres et Aubameyang de se montrer à leur avantage. Peu avant l'heure de jeu, c'est Sergio Busquets qui faisait le break dans cette rencontre d'une belle frappe du gauche à l'entrée de la surface (2-0, 55e). Ce but venait récompenser la domination barcelonaise et permettait à Xavi de donner du temps de jeu à Ansu Fati de retour de blessure après de longs mois d'absence.

Mais alors que le Barça avait le match en main, Majorque qui était discret jusqu'ici, revenait dans le match. Après un cafouillage dans la défense catalane, Antonio Raillo se jetait et trompait Ter Stegen (1-2, 79e). De quoi relancer un peu la rencontre et le suspense. Mais malgré quelques tentatives, le score ne bougera plus. Les coéquipiers d'Ousmane Dembélé s'imposent et reprennent la deuxième place du classement devant le FC Séville. De son côté, Majorque n'a qu'un petit point d'avance sur la zone rouge.