MU : Wayne Rooney cartonne Paul Pogba et Cristiano Ronaldo

L’ancien buteur de Manchester United Wayne Rooney a été assez critique envers les joueurs évoluant actuellement chez les Red Devils et notamment vis-à-vis du milieu de terrain français Paul Pogba et de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Pour l’actuel entraîneur de Derby County, les pensionnaires d'Old Trafford doivent se séparer des deux stars pour privilégier l’achat de jeunes talents et ainsi rebâtir complètement le projet du club. « Je pense qu’il est probablement arrivé à un point où il est préférable pour Pogba de bouger et je pense que si Paul est honnête avec lui-même, il sait qu’il n’a probablement pas eu l’impact qu’il aurait aimé avoir depuis son retour à Manchester. Je le regarde jouer pour la France et c’est un joueur complètement différent. Sa vision, son contrôle du jeu sont là à chaque match avec la France, mais cela n’a pas vraiment fonctionné pour lui à Manchester United », a expliqué Rooney lundi soir dans l’émission Monday Night Football sur Sky Sport au sujet du Français qui est en fin de contrat en juin prochain.

L’ancien Mancunien a ensuite évoqué le retour l’été dernier de Cristiano Ronaldo à Manchester, un échec malgré les 18 buts en 33 matches cette saison du Portugais de 37 ans. « Je dirais non tout de suite. Il a marqué des buts, il a marqué des buts importants en Ligue des Champions au début, il a marqué un triplé contre Tottenham mais je pense que si vous regardez l’avenir du club, je pense que vous devez jouer avec plus de jeunes joueurs déterminés qui donnent le meilleur pour relever Manchester United pour les deux à trois prochaines années. De toute évidence, Cristiano a vieilli. Il n’est certainement pas le joueur qu’il était dans la vingtaine et cela arrive, c’est du football. Il est une menace devant le but, mais dans le jeu, ils ont besoin de plus et ils ont besoin de jeunes joueurs affamés », a déclaré l'ancien international anglais.