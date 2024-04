PSG-OL : le message cash d’Alexandre Lacazette

L’OL ne poursuivra pas sa belle série, et sa belle remontée au classement, ce dimanche soir. Giflés par un PSG de gala, les Lyonnais n’ont pas pu faire grand-chose. Mais c’est peut-être un mal pour un bien. C’est du moins le message livré par Alexandre Lacazette qui a invité ses coéquipiers à redescendre sur terre au micro de Prime Vidéo.

« Dès le début du match, on s’est mis dans de mauvaises dispositions. Avec le premier but, on doit mieux faire, le 2ᵉ je suis fautif. Contre Paris chez eux c’est compliqué. On a essayé de revenir, on a été mieux dans le jeu, moins de peur. Malgré tout, on fait encore des erreurs. Ça va nous servir, déjà pour la semaine prochaine. Ça va nous remettre au travail, je pense que ça va nous permettre aussi de redescendre sur terre car on était sur un beau nuage. C’est dommage d’avoir donné cette prestation ce soir. » L’OL recevra l’AS Monaco pour un nouveau choc, le week-end prochain.