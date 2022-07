Bayern Munich : Robert Lewandowski sort du silence après l'accord trouvé avec le Barça

Robert Lewandowski (33 ans) a donc rejoint, officiellement, le FC Barcelone sous réserve de réussir sa visite médicale. L'ancien buteur du Borussia Dortmund devrait débarquer à Barcelone dès ce samedi pour signer son contrat où un bail de trois ans, avec une en option, l'attend. A noter par ailleurs que l'opération devrait tourner aux alentours des 50 millions d'euros bonus inclus (45 millions + 5 millions en variables). Des chiffres correspondant à la dernière offre acceptée par les dirigeants munichois.

Interrogé à ce sujet par Sky Sport, Lewy, qui a effectué son dernier entraînement en Bavière, a d'ailleurs confirmé son départ. «Ces 8 années ont été spéciales et on ne l'oublie pas. J'ai passé de bons moments à Munich. (...) Aujourd'hui, j'ai dit au revoir aux garçons sur le terrain, je ne me suis pas inquiété d'une blessure à l'entraînement. Il peut aussi m'arriver quelque chose à la maison. Je voulais rester en forme et je me suis entraîné une dernière fois avec les garçons. Après la tournée aux Etats-Unis avec le Barça, je reviendrai pour bien dire au revoir et organiser certaines choses.»