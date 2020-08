Suivez l'avant-match d'Atalanta-PSG

20h00 | Le banc du PSG

Pour ce match, le Paris Saint-Germain compte sur son banc Rico, Bulka, Dagba, Diallo, Mbe Soh, Bakker, Paredes, Draxler, Ruiz, Kalimuendo, Choupo-Moting et Mbappé.

19h58 | Le PSG a tout gagné

Avec une victoire 9-0 contre Le Havre, un succès contre Waasland-Beveren (7-0) et un autre contre le Celtic (4-0), le Paris Saint-Germain a idéalement débuté sa reprise du football. Remportant la Coupe de France contre l'AS Saint-Étienne (1-0) puis la Coupe de la Ligue (0-0/6-5 aux tirs au but), le PSG a répondu aux attentes en s'offrant deux trophées. Le dernier match avec une équipe remaniée contre Sochaux a aussi été remportée (1-0).

19h55 | L'Atalanta reste sur une défaite

Brillante depuis la reprise du football, l'Atalanta a terminé troisième de Serie A. Le club italien a remporté 9 matches pour 3 nuls et 1 défaite. Celle-ci est intervenue contre l'Inter Milan lors du dernier match de la Dea.

19h52 | La composition de l'Atalanta

Pour ce match, Gian Piero Gasperini mise sur un 3-4-3 avec Sportiello comme dernier rempart. Le gardien italien est devancé par Toloi, Caldara et Djimsiti alors que Hateboer et Gosens évoluent en tant que pistons. Freuler et De Roon composent le double pivot. Seul en pointe, Zapata est soutenu par Pasalic et Gomez.

19h48 | Le PSG évolue en blanc, Kylian Mbappé prêt à entrer en jeu

L'attaquant français qui s'est blessé en finale de la Coupe de France contre l'AS Saint-Étienne sera bien là pour ce match mais débutera sur le banc.

19h45 | La composition du Paris Saint-Germain

Pour ce match, le club francilien se présente dans un 4-3-1-2 comme prévu avec Navas dans les buts. Le Costaricien est devancé par Kehrer, Silva, Kimpembe et Bernat. Aligné en sentinelle, Marquinhos est accompagné par Herrera et Gueye. Neymar évolue en soutien de Sarabia et Icardi

19h42 | Le PSG marque plus que l'Atalanta

Si le club de Bergame marque en moyenne 2,5 buts toutes compétitions confondues, c'est bien le Paris Saint-Germain qui a un meilleur ratio. Cette saison, les Franciliens ont inscrit 2,9 buts par match. Seul le Bayern Munich (3 buts par match) fait mieux.

1 - Top buts par match toutes compétitions confondues cette saison :



🇩🇪 Bayern Munich - 3



🇫🇷 Paris - 2.9



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City - 2.6



🇮🇹 Atalanta - 2.5



🇩🇪 RB Leipzig - 2.3



— Optajean (@OptaJean) August 12, 2020

19h39 | Le danger est partout du côté de l'Atalanta

Pour ce match, le club de Bergame peut se targuer d'avoir un matériel offensif impressionnant. En Ligue des Champions cette saison, dix joueurs différents ont marqué avec l'Atalanta. Certes le meilleur buteur (5) dans cette compétition, Josip Ilicic est absent. Mario Pasalic et Hans Hateboer ont inscrit 2 buts dans la compétition tandis que Duvan Zapata, Timothy Castagne, Papu Gomez, Luis Muriel, Robin Gosens, Remo Freuler et Dusan Malinovskyi ont marqué un but en C1.

10 - L’Atalanta 🇮🇹 compte 10 buteurs différents en Ligue des Champions cette saison, plus que tout autre équipe :



Ilicic - 5 ⚽️



Pasalic - 2



Hateboer - 2



Zapata - 1



Castagne - 1



Gomez - 1



Muriel - 1



Gosens - 1



Freuler - 1



Malinovskiy - 1



— Optajean (@OptaJean) August 12, 2020

19h37 | L'Atalanta en bleu et noir

Le club de Bergame se présente dans sa tunique traditionnelle pour ce match. Vêtu de bleu et de noir, le club italien tentera d'atteindre le dernier carré.

19h36 | Bain de foule pour Neymar

Neymar en superstar ici pour son premier match en carrière sur le sol portugais

19h35 | L'Atalanta, le petit poucet

Pour sa première participation à la Ligue des Champions, l'Atalanta aurait pu rapidement prendre la porte débutant par trois défaites et un match nul dans un groupe où figurait Manchester City, le Shakhtar Donetsk et le Dinamo Zagreb. Dominant ensuite les Croates 2-0 et les Ukrainiens 3-0, ils ont arraché de peu la qualification pour les huitièmes de finale. Opposés à Valence, ils n'ont fait qu'une bouchée des Murciélagos s'imposant 4-1 puis 4-3.

19h32 | Le Paris Saint-Germain a répondu aux attentes

Situé dans le groupe A avec le Real Madrid, le Club de Bruges et Galatasaray, le Paris Saint-Germain s'est facilement emparé de la première place avec 5 victoires et 1 petit match nul contre le Real Madrid. En huitième de finale, les Franciliens ont chuté en Allemagne face au Borussia Dortmund (2-1) pour mieux remporter le match retour.

19h30 | Neymar fait appel à dieu

Sur ces réseaux sociaux, Neymar a fait un tweet d'avant-match : «que Dieu nous bénisse et nous protège 🙏🏽» peut-on lire.

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽⚽️ #ChampionsLeague

19h20 | Neymar est prêt !

En l'absence de Kylian Mbappé et Angel Di Maria, les yeux se concentreront un petit plus sur Neymar. Le Brésilien qui est attendu pour ce genre de match vient de monter dans le bus, lunettes sur la tête avec une enceinte.

Les lunettes, l'enceinte... Neymar est prêt pour le match face à l'Atalanta 👀 #ATAPSG

19h15 | Comment joue l'Atalanta ?

Adversaire du Paris Saint-Germain ce soir, l'Atalanta est une équipe qui s'est construite depuis quatre ans avec des idées de jeu très singulières. Souvent disposée en 3-4-1-2 ou 3-4-2-1, la Dea est une équipe protagoniste avec le ballon et toujours portée vers l'avant. Une machine bien huilée qui a marqué 115 buts en 47 matches cette saison. Pour en savoir plus, cliquez sur notre article qui décortique le jeu de l'Atalanta.

19h10 | Le Paris Saint-Germain va bientôt quitter son hôtel

Le coach Thomas Tuchel en tête de cortège, le Paris Saint-Germain se prépare à quitter son hôtel lisboéte pour rejoindre l'Estadio da Luz.

Thomas Tuchel ouvre le bal. Le PSG s'apprête à partir de son hôtel

19h05 | Les compositions probables d'Atalanta-PSG

Comme nous vous en avons fait part dans la journée, le Paris Saint-Germain devrait évoluer dans un 4-3-1-2. Navas dans les buts pourra compter sur Kehrer, Silva, Kimpembe et Bernat en défense. Marquinhos se retrouverait au cœur du jeu aux côtés d'Herrera et de Gueye. Enfin, Neymar serait en soutien de Sarabia et Icardi. De son côté l'Atalanta miserait sur une compo traditionnelle en 3-4-2-1 avec Sportiello, Caldara et Malinovskyi qui remplaceraient les absents Gollini, Palomino et Ilicic.

19h00 | Suivez avec nous l'avant-match d'Atalanta-PSG

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain affronte l'Atalanta à l'Estádio da Luz. Un choc au sommet qui va lancer le Final 8 de la Ligue des Champions. À la clef une place pour le dernier carré de la compétition. Le coup d'envoi de ce match est prévu à 21h. Pour suivre cette rencontre sur notre live commenté, cliquez-ici.