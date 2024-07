Le PSG abandonne une piste clinquante

Entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, ça discute. Et pas qu’un peu. Bien décidé à réaliser de gros coups sur le marché des transferts, INEOS lâche les gros chèques. Après avoir payé 63 M€ pour arracher Leny Yoro au Real Madrid, les Mancuniens s’intéressent de près à deux Parisiens : Xavi Simons et Manuel Ugarte. Concernant le premier, MU doit batailler avec le Bayern Munich.

Pas de quoi l’effrayer puisque la presse espagnole évoquait une offre de 100 M€ à venir. De quoi faire sérieusement réfléchir le PSG qui sait que le Batave ne veut plus revenir en France. Pour le dossier Ugarte, nous vous indiquons que l’affaire était en passe d’être conclue. Un an après avoir déboursé 60 M€ pour recruter le milieu uruguayen, Paris pourrait en récupérer 70 M€. De leur côté, les Rouge et Bleu ont eux aussi des vues sur quelques éléments de l’effectif mancunien.

Paris lâche l’affaire

Ainsi, nous vous révélions hier que le club de la capitale était, de son côté, très intéressé à l’idée de recruter Jadon Sancho. L’Anglais a beau s’être rabiboché avec Erik ten Hag, il serait chaud à l’idée de traverser la Manche pour découvrir la Ligue 1 et une équipe qu’il avait rencontrée la saison passée en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais ce n’est pas tout.

Des bruits de couloir ont également fait part d’un intérêt parisien pour le milieu offensif portugais Bruno Fernandes (29 ans). Joueur des Red Devils depuis l’hiver 2020, le Lusitanien est progressivement devenu capitaine de MU. Milieu offensif souvent décisif (79 buts, 66 passes décisives en 233 matches), Fernandes ne devrait toutefois pas venir. L’Équipe assure que le PSG ne devrait pas aller plus loin dans ce dossier. L’ancien pensionnaire du Sporting CP est jugé trop cher et n’est pas une priorité. Car aujourd’hui, la priorité portugaise du Paris Saint-Germain, c’est João Neves.