Getafe a pris une décision pour Mason Greenwood

Au milieu de problèmes extra-sportifs en début de saison, Mason Greenwood a fait le choix de rejoindre Getafe en prêt en provenance de Manchester United. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ailier anglais retrouve des couleurs en Liga, avec 6 buts et 5 passes décisives en 25 matchs cette saison. À tel point que les Red Devils sont prêts à étudier toute possibilité selon ESPN.

Si la tendance est plus à une vente, MU n’exclut pas un prêt et même une prolongation de contra, alors que son bail avec le club anglais prend fin en 2025. De son côté, Getafe souhaiterait prolonger le prêt. L’entraîneur José Bordalás est ravi de ses performances et pousse pour cette décision.