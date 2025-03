Serie A : grâce à un Khéphren Thuram en grande forme, la Juventus domine Vérone

La Juventus a signé une victoire précieuse contre Hellas Vérone (2-0) lundi soir, en clôture de la 27e journée de Serie A. Khéphren Thuram a ouvert le score à la 72e minute (1-0) avant de délivrer une passe décisive à Teun Koopmeiners pour le second but à la 90e (2-0). Cette victoire permet à Turin de récupérer la 4e place du classement et de revenir à quelques points des leaders, Inter, Naples et Atalanta.

Cette performance soulage Thiago Motta, qui faisait face à de vives critiques en Italie. Thuram, auteur d’un but et d’une passe décisive, a joué un rôle clé dans ce succès, offrant aux Bianconeri un résultat qui relance leur espoir de figurer parmi les meilleures équipes de la tête du championnat.