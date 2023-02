Bayern : ça ne s’arrange pas pour Manuel Neuer

La suite après cette publicité

Actuellement blessé après s’être cassé la jambe au ski, Manuel Neuer est pourtant au cœur des débats, en Bavière. Interrogé par The Athletic et le Süddeutsche Zeitung, il a évoqué sa blessure, mais est également revenu sur le limogeage de Toni Tapalovic, entraîneur des gardiens bavarois et ami proche. Et le Champion du monde 2014 n’a pas hésité à critiquer ses dirigeants, qui ont répondu sèchement au gardien allemand.

Un épisode qui fait beaucoup parler au Bayern Munich, mais Sky Sports Allemagne informe que le joueur de 36 ans peut désormais s’inquiéter pour son statut de numéro un, à Munich. La relation avec son entraîneur, Julian Nagelsmann, a longtemps été tendue et s’est détériorée puisque Nagelsmann préfère parler à Joshua Kimmich. De plus, les patrons du Bayern sont contrariés et déçus par Manuel Neuer et soutiennent Nagelsmann. Des négociations auront lieu prochainement pour évoquer une éventuelle sanction, mais il ne devrait pas y avoir de résiliation de contrat.

