Manchester United ouvre déjà la porte à un départ de Manuel Ugarte

Après avoir terminé en beauté sa mission au Sporting CP par une écrasante victoire face à Manchester City en Ligue des champions le 5 novembre dernier (4-1), Ruben Amorim (39 ans) a fait ses adieux à l’écurie portugaise. Il a ensuite pris son vol à destination de Manchester, afin de prendre les commandes des Red Devils. Choisi par la direction pour succéder à Erik ten Hag, le Portugais a débuté par un nul face à Ipswich Town en Premier League le 24 novembre dernier (1-1). Depuis, il a enchaîné avec 5 autres rencontres, que ce soit en championnat ou bien en Ligue Europa. Ainsi, il affiche un bilan de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

MU doit vendre pour augmenter son budget mercato

Amorim, qui essaye de poser sa patte sur le jeu et le collectif, serait très surpris par le chantier auquel il doit faire face explique d’ailleurs la presse anglaise. Il faut dire qu’il a eu le temps de faire un premier état des lieux des troupes. Et il n’a pas été impressionné par ce qu’il a pu voir d’une manière globale. Mais il doit composer avec ce groupe, d’autant que Sir Jim Ratcliffe et ses équipes, qui serrent la vis à MU, l’ont déjà prévenu que le budget mercato de janvier 2025 serait réduit. Le Manchester Evening News évoquait un montant de 30 M€. Malgré tout, cette enveloppe pourrait gonfler en cas de vente cet hiver. Et justement, les pensionnaires d’Old Trafford ont décidé d’ouvrir la porte à de nombreux joueurs, notamment Marcus Rashford.

Dans la semaine, Sky Germany a indiqué qu’à part Diallo, Mainoo, Mazraoui, De Ligt, Yoro, Onana et 2-3 autres joueurs, la direction cherche à vendre tout le monde ou presque en 2025. Mais qu’en est-il d’Amorim ? Ce vendredi, le Daily Mail, qui confirme que l’ancien entraîneur du SCP compte seulement sur 8 à 9 joueurs, précise qu’il n’est pas convaincu par tout son groupe et qu’il souhaite des renforts en janvier. Il veut s’appuyer sur un noyau de jeunes joueurs et il sait donc qu’il va devoir couper quelques têtes pour pouvoir gonfler son budget mercato. Bruno Fernandes, que Man U aimerait garder dans l’idéal, ne sera pas retenu si une belle proposition arrive dans les bureaux anglais. Il a l’une des meilleures valeurs marchandes avec Rasmus Højlund, qui ne sera pas retenu non plus.

La suite après cette publicité

L’Uruguayen n’est pas "invendable"

Bien qu’il corresponde au nouveau projet mis en place, Alejandro Garnacho sera également vendu si une belle proposition est faite. Même chose pour des joueurs souvent blessés et aux salaires imposants, comme Mason Mount et Luke Shaw. Enfin, le Daily Mail indique que certains éléments arrivés l’été dernier, à l’image de Joshua Zirkzee et de Manuel Ugarte, «ne figurent pas sur la liste des joueurs considérés comme invendables.» Si Man U ne serait pas contre garder l’ancien joueur du PSG, la porte n’est pas fermée pour le joueur de 23 ans, moins de six mois après sa signature. L’été dernier, les Mancuniens ont pourtant poussé durant tout le mercato pour trouver un accord avec le PSG.

Une persévérance qui a payé puisqu’ils ont enrôlé le milieu jusqu’en juin 2029. Pour y parvenir, ils ont déboursé 60 M€. Pour le moment, Ugarte a participé à 17 rencontres toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs (1001 minutes jouées, 1 assist), dont 11 fois en tant que titulaire. Malgré le départ de Ten Hag, qui avait milité pour sa signature, Ugarte a retrouvé Amorim, qu’il a connu au Sporting CP. Mais le Daily Mail assure qu’il n’est pas inclus dans la liste des intouchables de MU. Il reste à savoir si des offres arriveront pour le joueur, dont la valeur marchande est estimée à 50 M€ par le site spécialisé transfermarkt, et surtout si le principal intéressé sera ouvert à un nouveau transfert dans les prochains mois. Ce qui est sûr, c’est que le PSG va suivre tout ça de très près puisque les champions de France toucheront 10% en cas de revente.