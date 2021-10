L'Angleterre s'affole avec le rachat imminent de Newcastle !

C'est l'effervescence en Angleterre. Alors que le deal longtemps annoncé en 2020 était finalement tombé à l'eau, le rachat de Newcastle par le fonds d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF) est en passe d'aboutir. Rappelez-vous en juillet 2020, le PIF négociait depuis plusieurs mois pour prendre la succession du controversé Mike Ashley, propriétaire depuis 14 ans du club du nord de l'Angleterre, et après de nombreux rebondissements, jetait l'éponge. Les raisons étaient multiples, entre le conflit avec le Qatar pour le piratage de BeIN Sports et le rejet d'une partie de l'Angleterre. Pour la première, le problème a été résolu.

Les fans de Newcastle ont retrouvé de l'espoir puisque le dialogue a récemment été réactivé, et que tout pourrait être bouclé dans les prochaines heures. Les médias anglais rapportent l'optimisme des dirigeants, qui espèrent pouvoir communiquer officiellement d'ici la fin de la journée sur le rachat, estimé à 300 millions de livres soit 352 M€, porté par le prince saoudien Mohamed bin Salman et représenté par la femme d'affaires britannique Amanda Stavely.

Les espoirs sont permis

Pour les Magpies, un tel changement de propriétaire s'accompagne des rêves les plus fous sur le mercato, à l'image de ce que le Paris Saint-Germain a connu avec QSI. Selon Keith Downie, reporter pour Skysports, il y a bien des raisons de croire à un investissement conséquent, et surtout régulier. « Ils ont beaucoup d'argent à dépenser, même si évidemment, ils vont être guidés par le fair-play financier. L'information qu'on nous a donnée depuis qu'ils sont venus à la table il y a quelques années, c'est qu'ils allaient le faire progressivement. Ils n'allaient pas y jeter de l'argent tout de suite, ils voulaient investir progressivement. (…) Je pense que l'infrastructure sera leur priorité - l'autre priorité est bien sûr de garder Newcastle en Premier League, donc je m'attends à ce qu'ils dépensent de l'argent lors du mercato hivernal. Il y aura également une décision à prendre concernant le manager ».

Les changements pourraient en effet arriver très vite. Selon le Daily Mirror, l'entraîneur Steve Bruce peut déjà préparer ses valises et c'est près de 300 M€ qui vont être investis immédiatement dans le club. Avec un mercato hivernal d'ores et déjà annoncé copieux par l'ensemble des médias anglais (qui évoquent les noms de Gareth Bale, Aaron Ramsey, Donny van de Beek ou encore Andrea Belotti), c'est un tout autre Newcastle qui pourrait prendre forme. Car l'actuel n'a rien de réjouissant, avec une 19e place en Premier League, et aucune victoire après 7 journées...