PSG : le rétropédalage de Luis Campos sur Milan Skriniar

Poussé vers la sortie cet été, Milan Škriniar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Al-Nassr s’était intéressé à lui, mais s’est finalement rabattu sur Danilo Pereira. Interrogé dans le cadre du « Thinking Football Summit », Luis Campos a expliqué que le club parisien comptait finalement sur le Slovaque, pour cette saison.

« Il y a un contexte pour (Milan) Škriniar et Manuel Ugarte (parti à Manchester United). Il y a eu une modification du projet la saison dernière, une nouvelle façon de jouer. Škriniar reste l’un des meilleurs défenseurs centraux du football européen. L’année a été difficile, avec deux blessures qui l’ont empêché d’atteindre le niveau attendu. Nous comptons tous sur Škriniar et nous nous attendons tous à ce que Škriniar joue à nouveau à son niveau. Et ce que nous attendons et exigeons, c’est qu’il joue à nouveau à son niveau et qu’il apporte une forte contribution à la campagne 2024-2025 du PSG », a expliqué le conseiller du PSG.

