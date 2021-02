Le PSG retient son souffle après la blessure de Neymar

La suite après cette publicité

A croire que c’est toujours la même histoire. Lorsque le rendez-vous de la Ligue des Champions approche, le Paris Saint-Germain aborde ses matches avec une certaine prudence. La faute à la crainte de la blessure. Et chaque année, ça ne rate pas.

Déjà privé de plusieurs joueurs (Juan Bernat, Keylor Navas entre autres), le club de la capitale n’est pas verni. Dimanche dernier, à l’occasion du Clasico contre l’Olympique de Marseille, Angel Di Maria s’est ajouté à la liste des éléments incertains pour le choc face au FC Barcelone. Blessé aux quadriceps, l’Argentin ne sera pas de la partie au Camp Nou.

Pochettino attend le résultat des examens

Un coup dur pour Paris. Mais ce soir, les Rouge et Bleu sont en état d’alerte. Difficile vainqueur du Stade Malherbe de Caen (1-0), le PSG a encore compté sur une action décisive de Neymar pour Moise Kean. Mais quelques minutes plus tard, à l’heure de jeu, le Brésilien se plaint après un contact. Il reprend le jeu mais stoppe très vite tout effort, demande à être replacé et se dirige vers le banc de touche pour filer directement au vestiaire.

A six jours du choc face au Barça, l’Auriverde court-il le risque de manquer ce grand rendez-vous ? Interrogé en conférence de presse, Mauricio Pochettino a fait le point. «Vous avez vu, il est sorti blessé, il est touché à l'adducteur. Le staff médical va l'examiner. On ne connaît pas l'étendue de la blessure. On le saura demain. Par rapport au terrain, il (Neymar)était en condition. En France, à cette période de l'année, on a joué sur d'autres terrains qui étaient difficiles. C'est la période de l'année qui veut ça. Il était en parfaite condition de jouer. Contre Marseille, il avait la gastro. Aujourd'hui il était apte».