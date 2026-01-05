Le Paris FC continue sa dangereuse descente aux enfers

Dans ce derby parisien disputé au Parc des Princes, le Paris FC espérait avant tout se rassurer, mais il repart une nouvelle fois bredouille et toujours englué dans une spirale inquiétante. Battus (2-1) par un PSG largement supérieur dans la maîtrise, les hommes de Stéphane Gilli ont pourtant longtemps contenu les débats grâce à un bloc très bas et discipliné, avant de craquer juste avant la pause puis de payer cash leur seul moment d’euphorie au retour des vestiaires. Cette nouvelle défaite prolonge une série négative qui commence à peser lourdement sur le promu, désormais 15e de Ligue 1, à portée immédiate de la zone rouge. Un contraste saisissant avec les promesses estivales d’un projet ambitieux, porté par des recrues expérimentées et un discours assumé sur la stabilité et la progression. Mais après un automne et un hiver sans victoire majeure, marqués par un enchaînement de revers et un manque criant de constance, le Paris FC semble aujourd’hui entrer dans une zone de turbulence dangereuse, où les intentions et la fierté affichée ne suffisent plus à masquer l’urgence comptable.

«Déjà beaucoup de fierté par rapport au visage affiché par mon équipe. On a manqué un peu de justesse techniquement, surtout sur les ressortis où trois, quatre fois, on a des ballons pour peut-être être un peu plus juste et sortir de ce premier pressing. On l’a mieux fait en deuxième mi-temps et après ça nous permet d’installer des temps de possession et un peu plus de maîtrise. Je ne vais pas être original en disant qu’on est tombé une équipe qui est très forte, avec le ballon, dans la maîtrise, mais aussi dans le pressing et il faut être très juste face à eux», a quand même tenu à souligner Stéphane Gilli en conférence de presse. Mais les bonnes impressions affichées ne suffisent pas à empocher les trois points. A l’heure où le mercato d’hiver vient de s’ouvrir, des renforts sont plus que jamais demandés, dans un football où les bons comptes font toujours les bons amis.

Maxime Lopez tire la sonnette d’alarme

En zone mixte, Maxime Lopez n’a pas tardé à exiger certaines recrues pour le marché hivernal. S’il a reconnu la supériorité évidente du PSG, l’ancien chouchou du Vélodrome a conscience que le projet du Paris FC est à la croisée des chemins : «ce n’est pas à moi de répondre mais on a besoin de plusieurs renforts. Le club bosse déjà là-dessus. Marco Neppe est quelqu’un d’expérimenté, il bosse déjà là-dessus. On est conscient que la situation en championnat est compliquée, on n’a pas passé un bon mois de novembre ni de décembre. On ne va pas se mentir, j’espère que le mercato va nous aider. On a besoin de renforts, on a besoin de vrais renforts, il ne faut pas faire de langue de bois. Qui puissent apporter un plus à l’équipe. On a ce match contre Nantes qui va être un match à 4 points», a martelé l’ancien milieu de l’OM. Un discours lucide, presque alarmiste, qui traduit un malaise plus profond au sein d’un groupe aujourd’hui en difficulté. Le manque de profondeur d’effectif, aggravé par les absences et une préparation estivale qui laissait pourtant entrevoir un maintien confortable, saute désormais aux yeux. Les lacunes dans les couloirs, l’irrégularité au milieu et l’inefficacité offensive pèsent lourd dans une série de défaites qui fragilise chaque semaine un peu plus la dynamique collective.

À ce stade de la saison, le discours n’est plus celui de l’apprentissage, mais bien celui de la survie. Même son de cloche du côté de l’entraîneur Stéphane Gilli. «On n’a pas d’arrière droit et on a joué à cinq en défense pour essayer de mettre chaque joueur dans les meilleures dispositions, mais je pense que plus le match avançait, plus on a montré qu’on était capables de jouer. Après, ça fait six mois que je répète les mêmes choses. Il manque de la constance, il manque des petits trucs. Sur une ou deux situations, on peut dire qu’on a des regrets mais c’est des mots qui sont récurrents, ça veut dire qu’il nous manque des choses et on doit s’améliorer là-dessus». À l’heure où la zone rouge se rapproche dangereusement, le Paris FC n’a plus le luxe de se contenter de prestations honorables ou de regrets récurrents. Le déplacement à Nantes, évoqué comme un « match à quatre points », pourrait déjà peser lourd dans la balance, tant sur le plan comptable que mental. Le mercato d’hiver s’annonce donc déterminant pour éviter que cette lente descente ne se transforme en chute brutale. Car à force de répéter les mêmes constats, le temps commence sérieusement à manquer au promu parisien.