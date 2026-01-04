Ligue 1 : le PSG s’impose sans trembler dans le derby face au Paris FC

Un derby parisien attendu depuis 47 ans, pour un dénouement sans surprise. Face au Paris FC qu’ils retrouveront dans huit jours en Coupe de France, les joueurs du PSG ont logiquement fait respecter la hiérarchie ce dimanche (2-1). Ils ont dû s’armer de patience avant de faire la différence, mais le danger n’a jamais réellement changé de camp. À la mi-temps, les 0,02 d’expected goals de leurs adversaires étaient assez révélateurs d’une équipe regroupée, privée de solutions, et accessoirement de joueurs (Kebbal, Chergui, Krasso, Camara, Simon sont tous à la CAN).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lens 40 17 +18 13 1 3 31 13 2 PSG 39 17 +22 12 3 2 37 15 3 Marseille 32 17 +19 10 2 5 36 17 4 Lille 32 17 +11 10 2 5 33 22 5 Lyon 30 17 +8 9 3 5 25 17 6 Rennes 30 17 +5 8 6 3 29 24 7 Strasbourg 24 17 +5 7 3 7 26 21 8 Toulouse 23 17 +2 6 5 6 24 22 9 Monaco 23 17 -3 7 2 8 27 30 10 Angers 22 17 -2 6 4 7 18 20 11 Brest 22 17 -4 6 4 7 23 27 12 Lorient 19 17 -9 4 7 6 20 29 13 Le Havre 18 17 -8 4 6 7 15 23 14 Nice 18 17 -10 5 3 9 20 30 15 Paris FC 16 17 -9 4 4 9 22 31 16 Nantes 14 17 -12 3 5 9 16 28 17 Auxerre 12 17 -13 3 3 11 14 27 18 Metz 12 17 -20 3 3 11 18 38 Voir le classement complet

Rien de comparable du côté du PSG, seulement amputé d’un seul de ses titulaires, à savoir Achraf Hakimi. L’absence du Marocain n’a en rien freiné le talent de Désiré Doué, certainement l’homme de ce match. L’international tricolore a arrosé sans pitié, et il a diffusé l’impression d’imposer la crainte à chaque ballon qu’il touchait, comme lorsqu’on le croyait obtenir un penalty à la demi-heure de jeu. Il éliminait De Smet puis mystifiait d’un double contact Otavio, lequel nous gratifiait d’une belle intervention, pas la première de la saison…

Doué et Dembélé buteurs

Mais malgré une configuration d’attaque-défense, Kevin Trapp vivait une première période assez paisible dans son ancien jardin. Les joueurs de Luis Enrique ronronnaient plus qu’ils ne mordaient : Mayulu tentait une frappe dans un angle fermé (31e) quand Dembélé nous gratifiait d’un sombrero, mais trouvait le moyen de tirer en touche (32e). L’étincelle venait finalement de Désiré Doué, au carrefour de toutes les influences. Le Golden Boy était trouvé par Ruiz dans la surface et ajustait le portier allemand d’une frappe sous la barre (45e, 1-0). Au retour des vestiaires, le Paris FC revenait le couteau entre les dents, et les hommes de Stéphane Gilli étaient récompensés de leurs intentions.

Ils obtenaient un penalty (litigieux) grâce à Alimani Gory, déséquilibré à l’irrégulière selon Benoît Bastien, qui distribuait par la même occasion un carton jaune à l’Ukrainien. Geubbels se chargeait de le transformer (51e, 1-1), mais l’excès de confiance du promu laissait place à la punition. Ousmane Dembélé marquait à peine deux minutes plus tard sur un contre. Le Ballon d’Or fixait De Smet, qui trompait son propre gardien en déviant sa frappe (53e, 2-1). Kevin Trapp maintenait son équipe en vie face à Mendes (67e), quand Chevalier se limitait davantage à capter les ballons, qu’à plonger. En fin de rencontre, Luis Enrique offrait à Noah Nsoki (18 ans) ses premières minutes en Ligue 1, mais on aurait surtout cru que le titi parisien se nommait Bradley Barcola, tant l’ex-Lyonnais semblait novice sur certaines situations. Les champions de France assurent quand même l’essentiel en revenant à un point de Lens au classement. Le Paris FC est 15e et plus que jamais menacé par la zone rouge.