Amical : le Maroc se casse les dents sur le Pérou !

C’est l’équipe à la mode en ce moment. Après sa très belle Coupe du Monde 2022, les Lions de l’Atlas viennent de battre le Brésil en rencontre amical. Une belle prestation que les troupes de Walid Regragui voulaient rééditer ce soir, face à une autre sélection sudaméricaine : le Pérou. Un duel disputé au Civitas Metropolitano de Madrid, avec un avant-match marqué par quelques incidents. Les joueurs de la sélection marocaine avaient ainsi été la cible d’insultes racistes de la part d’un employé de l’hôtel dans lequel ils logeaient, alors que les joueurs péruviens ont eu une altercation avec la police. Pour ce duel, le Maroc sortait une belle équipe, même si Ounahi était absent. Aboukhal, En-Nesyri et Abde composaient ainsi l’attaque, avec Amrabat, El Khannouss et Ziyech dans l’entrejeu. En face, il y avait notamment Lapadula en pointe.

La suite après cette publicité

C’est le Maroc qui prenait rapidement l’ascendant, avec un Hakim Ziyech bien positionné au coeur du jeu. Très volontaire et en vue dans la construction des actions offensives, il était un poison pour les Péruviens. C’est cependant En-Nesyri qui signait la première vraie occasion de la partie, avec un bel arrêt de Gallese sur une tentative du Sévillan, qui avait repris un bon centre de Mazraoui au premier poteau (19e). Les Marocains étaient bien au-dessus dans le jeu, et montaient même en puissance, s’offrant les meilleures situations. Mais le Pérou tenait, et n’était finalement pas si inquiété que ça puisque le Maroc peinait à percer ce dernier rideau.

À lire

Violente altercation à Madrid en marge de Maroc-Pérou !

Le Pérou a haussé son niveau en deuxième période

Ziyech s’essayait même à la tentative lointaine, sans succès (37e). Intéressants dans la moitié de terrain péruvienne, les troupes de Regragui étaient en difficulté dans le dernier geste. Il fallait aussi noter que le Toulousain Aboukhlal était particulièrement dangereux dans les derniers mètres. Les deux équipes rentraient donc au vestiaire sur un score de parité, malgré la supériorité évidente de la nation africaine dans le jeu. En deuxième période, les débats étaient un peu plus équilibrés, avec des Péruviens qui avaient haussé un peu le ton dans le jeu et dans l’intensité, posant plus de soucis aux Marocains.

La suite après cette publicité

Résultat, moins de fluidité dans le jeu et un rythme plus bas, ne faisant logiquement pas les affaires de la bande d’En-Nesyri. Le chrono défilait, et les différents changements opérés par le sélectionneur marocain ne portaient pas franchement leurs fruits. Ziyech était cependant tout proche d’enfin faire trembler les filets, avec une frappe lointaine qui frôlait la lucarne (73e). De loin la meilleure situation de ce deuxième round jusqu’ici. Il n’y a d’ailleurs plus eu grand chose à se mettre sous la dent en fin de partie si ce n’est les expulsions de Zambrano et de Boufal, comme si les joueurs des deux équipes pensaient déjà à leur retour en club. Pas de vainqueur donc !