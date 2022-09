FC Barcelone - Viktoria Plzen : les compositions officielles

Le FC Barcelone est revanchard. Éliminé dès la phase de groupes la saison dernière, le club catalan veut montrer qu'il a encore sa place à la table des plus grands clubs européens. Les hommes de Xavi ont hérité du groupe C avec le Viktoria Plzen, l'Inter Milan et le Bayern Munich. Pour cette première journée de Ligue des Champions 2022-2023, qui sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato, c'est l'équipe tchèque qui se présente au Camp Nou.

Pour éviter une nouvelle désillusion européenne, Robert Lewandowski et ses coéquipiers doivent impérativement prendre les trois points. Pour cette rencontre, Le Barça ne pourra pas compter sur Alonso et Bellerin. En revanche les recrues estivales comme Jules Koundé ou Robert Lewandowski sont titulaires. De son côté, hormis l'absence de Pejsa, le Viktoria Plzen bénéficie de son effectif au grand complet.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Alba - de Jong, Kessié, Pedri - Fati, Lewandowski, Dembélé

Viktoria Plzen : Stanek - Holik, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Kopic, Sykora, Mosquera - Chory

