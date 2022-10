JT Foot Mercato : le FC Barcelone en plein tourment

La suite après cette publicité

Agitations au Barça

Cette semaine en Ligue des Champions, le FC Barcelone a subi une nouvelle déconvenue face à l’Inter. Ce n’était pas du tout dans les plans de Joan Laporta. À moins d'un miracle, les Blaugranas devraient faire l'impasse sur 20 millions d'euros. Cette situation a provoqué la colère de Xavi, qui a lâché un énorme coup de gueule après le match nul contre l’Inter. Le coach espagnol reconnaît être responsable de ce mauvais résultat, mais il n’hésite pas à tacler Piqué et Sergio Busquets. Ses deux cadres sont responsables de deux grosses erreurs. Piqué est donc dans la ligne de mire de Xavi. Et d’après le média Sport, le FC Barcelone fait tout pour se débarrasser de lui et de son énorme salaire de 28 M€ annuels. Le Barça va donc recruter un nouveau défenseur central cet hiver. D’ailleurs, le club catalan a déjà ciblé 10 joueurs libres de tout contrat en juin prochain pour faire un mercato low cost. Sport cite les noms d'Iñigo Martinez, José Gaya, Youri Tielemans, Ilkay Gündogan, Diogo Dalot et Jorginho. Son coéquipier N'Golo Kanté est également ciblé. Le FC Barcelone a aussi coché le nom de Milan Skriniar. Enfin, comme le rappelle Mundo Deportivo, le Barça rêve toujours du retour de Lionel Messi, mais aussi de chiper Asensio au rival madrilène.

Énorme déficit au PSG

En plus de gérer le cas Mbappé, le PSG va devoir faire face au pire déficit de son histoire. Pour la saison 2021/2022, le club de la capitale a enregistré entre 300 et 350 M€ de pertes. C'est du jamais vu, d'autant que c'est le 3e exercice de suite bouclé en déficit. Lors de la saison 2019/2020 tronquée par la crise covid, le PSG avait déjà eu 124 M€ de pertes, tandis que l'année suivante s'est bouclée à -224 M€. Heureusement, le club de la capitale est sur la bonne voie pour redresser la situation. Cet été, la masse salariale a été allégée, mais il faudra encore se serrer la ceinture.

Le Qatar répond aux critiques

Victime d’un intense bashing ces dernières semaines, le Qatar a enfin décidé de réagir par rapport à la fuite d'un guide détaillant les règles du Qatar pour l'accueil des supporters, à commencer par la communauté LGBTQ+. «On a toujours dit que tout le monde était bienvenu ici. On demande simplement aux gens d'être respectueux de la culture. (...) Si je vous tiens la main et que je marche dehors pendant des heures et des heures, personne ne nous dira rien», a ainsi reconnu Nasser Al-Khater, PDG de Qatar 2022, dans une interview accordée à Sky News. Puis, relancé sur la question des droits humains, le chef de l'organisation n'a pas hésité à tacler les possibles détracteurs. À noter que l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani a tenu à remercier l'implication de la Russie dans l'organisation de la prochaine Coupe du monde.