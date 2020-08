Affaire Lionel Messi : Josep Maria Bartomeu et le FC Barcelone ne lâchent pas l'affaire mais...

La suite après cette publicité

C'est à coup sûr le feuilleton de l'été. Lionel Messi (33 ans) a officiellement demandé à quitter le FC Barcelone cet été. Une annonce au retentissement mondial qui a mis le feu au marché des transferts et au club blaugrana. La direction catalane, surprise, n'entend pas laisser partir son n° 10 et encore moins gratuitement comme celui-ci l'espère. Le nouveau responsable du secteur sportif Ramon Planes l'a expliqué ce mercredi en marge de la conférence de presse de présentation de Francisco Trincão (19 ans).

C'est la ligne dictée par Josep Maria Bartomeu. Le président de l'écurie azulgrana refuse d'envisager un départ de la Pulga cet été, s'en remettant par ailleurs à sa clause libératoire de 700 M€ pour dissuader les curieux, tel Manchester City. Le patron du Barça souhaite s'entretenir personnellement avec le natif de Rosario, ce que ce dernier refuse pour l'instant catégoriquement. As explique qu'il a essayé mercredi, sans succès, préférant ne pas se rendre au domicile de son joueur, à Castelldefels, pour ne pas envenimer la situation.

Bartomeu n'arrive à joindre Messi...

Sport assure qu'il reviendra à la charge ce jeudi, n'ayant pas perdu espoir de faire changer sa star d'avis. L'un de ses arguments n'est autre que sa situation personnelle. Son mandat prend fin de facto en mars 2021. Il demandera donc à Messi et son clan d'attendre quelques mois pour savoir de quoi sera fait l'avenir de l'institution et quelle sera l'identité du prochain président pour alors décider de son avenir, ayant la possibilité de partir libre en juin 2021, à l'issue de son bail actuel.

S'il ne parvient pas à convaincre Messi, il haussera le ton. As indique en effet que si le pur produit de La Masia ne revoit pas sa position et souhaite toujours plier bagages, Bartomeu et sa direction, qui ne lui feront aucun cadeau en cas de départ, lui exigeront des explications publiques pour qu'il justifie son choix de partir alors que le club fait tout pour le retenir. Le bras de fer est clairement lancé.