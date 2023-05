Mercato : N’Golo Kanté annonce où il veut jouer la saison prochaine

La suite après cette publicité

N’Golo Kanté arrivait à un tournant dans sa carrière. Élément incontournable de Chelsea depuis 2016, le milieu de terrain français de 32 ans n’était plus sûr de pouvoir poursuivre l’aventure du côté de Stamford Bridge. Libre de tout contrat en juin prochain, l’ancien pensionnaire du Stade Malherbe de Caen a vu son club recruter à tour de bras pendant qu’il squattait l’infirmerie.

Apparu à seulement sept reprises cette saison en Premier League, Kanté n’avait plus joué entre août 2022 et avril 2023. Une longue période d’inactivité qui l’a notamment privé de la Coupe du Monde au Qatar. Malgré un futur incertain chez les Blues, le Frenchy gardait quand même une belle cote sur le marché puisque Arsenal et le FC Barcelone étaient cités comme de sérieux courtisans. Cependant, nous vous révélions en exclusivité en février dernier que N’Golo Kanté allait bien prolonger son bail avec Chelsea. Un nouvel accord courant jusqu’en 2026, avec une année supplémentaire en option.

Kanté veut continuer à Chelsea

Une tendance que le principal intéressé vient de confirmer. Interrogé par Skysports sur son envie de faire partie du projet londonien la saison prochaine, Kanté a répondu cash. « C’est certain. C’est un projet passionnant pour le club. Malheureusement, cette saison n’a pas été à la hauteur de Chelsea. Mais tout le monde veut suivre cette voie, celle du succès et des titres. J’espère que ce club se battra à nouveau dans cette direction. Nous verrons bien où je serai, mais j’espère que ce sera un changement pour le club, c’est le plus important », a-t-il confié, avant de revenir sur ses blessures qui l’ont fortement handicapé.

« C’était le but de l’opération, de revenir en force. Pour l’instant, je me sens bien, j’espère que ça va continuer comme ça. Depuis quelques semaines que je joue, je me sens très bien. J’espère pouvoir continuer jusqu’à la fin de la saison et j’espère que la partie la plus difficile est derrière moi, que je peux l’oublier et que je peux à nouveau profiter du football, des victoires et, je l’espère, des succès. » C’est tout le mal qu’on lui souhaite.