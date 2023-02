Chelsea : N’Golo Kanté va enfin prolonger !

La suite après cette publicité

Chelsea compte 31 joueurs dans son équipe première. Et ce n’est pas N’Golo Kanté qui fera chuter ce nombre à 30 à partir de la saison prochaine. En effet, le milieu de terrain français va bel et bien prolonger son contrat avec le club londonien et étendre encore un peu plus la belle histoire d’amour débutée en 2016.

Comme nous vous le révélions en janvier dernier, Chelsea avait formulé une belle offre à l’international tricolore, âgé de 31 ans. Après plusieurs semaines de réflexion, et des discussions, Kanté et Chelsea se sont entendus autour d’une prolongation jusqu’en 2026, avec une probable option pour étirer le bail jusqu’en 2027. Une vraie marque de confiance alors que le joueur passe pour l’instant la saison à l’infirmerie (il est désormais de retour à l’entraînement).

À lire

Chelsea : mauvaise nouvelle pour Thiago Silva

Un futur duo avec Enzo Fernandez ?

N’Golo Kanté est particulièrement heureux de ce dénouement, puisqu’il faisait de Chelsea sa priorité pour son avenir. Lié initialement jusqu’en 2023, il espérait bien rester encore dans la capitale anglaise où il se sent si bien. C’est chose faite, même s’il reste les derniers détails à régler. Surtout, cela montre que Chelsea compte encore bien sur lui, malgré le recrutement massif effectué par le nouveau patron Todd Boehly.

La suite après cette publicité

Enzo Fernandez, l’international argentin, a débarqué pendant le mercato hivernal pour un énorme chèque de 121 M€. Kanté peut espérer constituer le double pivot avec lui, dès que ses problèmes physiques seront derrière lui. En prolongeant son contrat, il ne sera donc pas concerné par le grand ménage qui risque d’être effectué cet été pour réduire le pléthorique effectif.