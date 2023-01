Chelsea attend la réponse de N’Golo Kanté

La suite après cette publicité

Une absence qui pèse et qui dure. Chelsea aimerait bien pouvoir compter sur N’Golo Kanté mais le Français n’a pas disputé le moindre match depuis le 14 août dernier. Une éternité. Les Blues, qui ont perdu face à Manchester City jeudi soir 1-0, rament en Premier League, dans le ventre mou du classement (10e), mais les nouveaux dirigeants s’activent pour s’offrir un mercato de rêve, et un avenir radieux. Avec Kanté ?

La question se posait clairement pour un joueur de 31 ans, en fin de contrat en juin, et avec un physique moins étincelant que par le passé. Nous vous avions d’ailleurs révélé l’intérêt du club saoudien d’Al Nassr, celui qui vient d’accueillir Cristiano Ronaldo. Kanté, qui peut discuter avec les clubs de son choix depuis le 1er janvier, n’a jusqu’à présent reçu aucune proposition du club saoudien.

Chelsea a fait l’effort

Et Chelsea a dégainé. Les négociations ont avancé, comme l’avait expliqué le site The Athletic. Selon nos informations, le club londonien a proposé un salaire de base quasiment équivalent à l’actuel à son milieu de terrain, plus différentes primes liées à son nombre d’apparitions notamment. Le nouveau bail pourrait être étendu jusqu’en juin 2026. Désireux de boucler ce dossier, Chelsea attend désormais la réponse du Français, qui a demandé quelques jours de réflexion supplémentaire. Une décision qui ne devrait plus tarder.

Cette proposition est jugée intéressante par Kanté, qui n’a jamais caché son désir de rester si possible à Londres. Il a de désormais de grandes chances donc de poursuivre l’aventure avec les Blues, sept ans après son arrivée en provenance de Leicester, où il s’était révélé aux yeux de l’Angleterre avec un titre surprise de champion. La balle est en tout cas dans son camp.