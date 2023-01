Chelsea prépare un mercato à 300 M€ !

La suite après cette publicité

Graham Potter va devoir s’habituer. Quand vient l’heure du mercato, les journalistes qui suivent Chelsea multiplient les questions concernant le recrutement. Hier, le coach des Blues a de nouveau été interrogé en conférence de presse sur les joueurs qui pourraient lui plaire. Mais comme souvent, il a botté en touche. «C’est une bonne question mais le problème est que si j’y réponds et que je suis précis dans cette réponse, beaucoup de joueurs seront liés à Chelsea. Je dois donc l’esquiver et j’espère que vous comprendrez pourquoi je l’esquive. Je réponds toujours à cette partie de la question en disant que je suis l’entraîneur-chef et que ma responsabilité incombe aux joueurs qui sont ici».

Chelsea veut frapper fort

Puis, il a ajouté : «nous allons essayer à chaque fenêtre de nous améliorer, mais en janvier c’est compliqué car c’est le milieu de la saison. En attendant, nous devons faire face à tout le bruit au sujet de Chelsea avec tout le monde et je ne compte faire aucun commentaire sur un joueur qui n’est pas à Chelsea. Comme toujours, et c’est une réponse ennuyeuse, mais mon travail consiste à aider les joueurs qui sont ici et à soutenir le club au niveau des décisions prises pour s’améliorer.» Mais que Potter se rassure, sa direction devrait encore mettre la main au porte-monnaie cet hiver.

Comme l’été dernier, où le club avait déboursé 284 millions d’euros pour se renforcer avec notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana, Raheem Sterling ou Marc Cucurella, les pensionnaires de Stamford Bridge vont faire sauter la banque. C’est en tout cas ce qu’assure The Sun ce jeudi. La publication britannique révèle que Todd Boelhy et ses équipes comptent frapper très fort, afin de permettre à leur équipe de remonter au classement de la Premier League. Pour rappel, Chelsea est actuellement dixième avec 25 points au compteur, soit dix de moins que Newcastle et MU (troisièmes ex æquo).

Plus de 500 M€ dépensés en deux marchés des transferts ?

Recruter des joueurs cet hiver est donc impératif pour tenter une belle remontada et assurer une qualification vitale en Champions League l’an prochain. The Sun indique que les Londoniens veulent 4 joueurs, en plus de David Datro Fofana. Il y a bien sûr Enzo Fernandez, que Benfica peine à lâcher. Pour lui, il faudra au moins débourser 120 M€, soit le montant de sa clause libératoire. Mais les médias anglais et portugais parlent d’une offre de 127 M€ de Chelsea, qui n’a pas encore réglé ce dossier et qui pourrait inclure des joueurs pour faire baisser le prix. Les Anglais comptent aussi mettre la main sur Mykhaylo Mudryk.

Priorité d’Arsenal, le joueur du Shakhtar Donetsk plaît aussi à Chelsea. Pour lui, il faudra mettre près de 100 M€ (99,7 M€). Pour renforcer sa défense, le club anglais vient de recruter Benoît Badiashile. Comme expliqué sur notre site, environ près de 40 M€ ont été nécessaires pour le déloger. Pour João Félix, que l’Atlético de Madrid est disposé à céder en prêt payant, il faudra mettre 11 M€ selon The Sun. The Athletic parle plutôt de 21 M€. En comptant le transfert de David Datro Fofana cet hiver pour 12 M€, Chelsea pourrait débourser au total 300 M€. Si tous les dossiers vont au bout, cela ferait 584 M€ en deux mercatos (été 2022 et hiver 2023) pour Todd Boehly.