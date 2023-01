L’Atlético demande une fortune pour le prêt de João Félix

La suite après cette publicité

Cet hiver, João Félix souhaite quitter l’Atlético de Madrid. Malgré le fait qu’il continue de marquer des buts, le Portugais veut toujours s’en aller. Les Colchoneros espèrent le vendre entre 130 et 140 millions d’euros selon la presse ibérique. Mais le prix demandé est jugé trop élevé. Un prêt est donc l’option envisagée.

Selon The Athletic, plusieurs écuries de Premier League, dont Manchester United, Arsenal et Chelsea, sont sur le coup. Mais la plupart des clubs sont refroidis puisque l’Atlético veut obtenir un prêt payant de 21 millions d’euros sur six mois (15 millions de frais de prêt et 6 millions d’euros de salaire). Trop cher même pour les écuries anglaises, qui n’hésitent pas à mettre de l’argent habituellement.

À lire

Mercato : João Félix pose un sérieux casse-tête à l’Atlético de Madrid