Real Madrid : bonne nouvelle pour Kylian Mbappé !

C’est le sujet qui inquiétait les Merengues ces dernières heures… Victime d’un coup à la cheville, Kylian Mbappé était incertain pour le match retour de huitièmes de finale de Ligue des Champions face aux voisins de l’Atlético de Madrid. La décision de sa participation - ou non - devait être prise au long de la matinée.

La suite après cette publicité

Et comme l’indique L’Equipe, Kylian Mbappé sera bien présent et titulaire ce soir. Il a réalisé des essais ce matin afin de tester sa cheville, et tout semble aller pour le mieux. Bonne nouvelle pour le Real Madrid mais aussi pour le principal concerné, qui aura à cœur de se refaire après un match aller plutôt raté au Bernabéu…