PL : Everton sauve le point du match nul face à Tottenham

Pour clôturer la 29ème journée de Premier League, Everton recevait Tottenham à Goodison Park. Une confrontation a priori déséquilibrée sur le papier, entre le 18ème et premier relégable face au 5ème du championnat anglais avant le coup d’envoi. Malgré les velléités offensives de Harry Kane, qui parvenait à frapper en pivot mais Michael Keane vient sauver le ballon sur sa ligne (10e) puis qui voyait sa tête frôler le poteau droit de Jordan Pickford (16e), les Spurs n’arrivaient pas à trouver la faille. Pire, les Toffees mettaient de plus en plus d’envie et imposait un gros pressing à son adversaire à la perte du ballon. Après la pause, les deux équipes éprouvaient encore les pires difficultés pour régler la mire et ouvrir le score à l’image d’Amadou Onana qui tirait dans les tribunes (47e).

Les Toffees perdaient ensuite Abdoulaye Doucouré qui perdait ses nerfs et mettait volontairement sa main gauche sur le visage d’Harry Kane (58e). Quelques minutes plus tard, sur un centre d’Ivan Perisic, Michael Keane se précipitait et faisait faute sur Cristian Romero dans sa surface. Le buteur maison des Spurs ne se faisait pas prier et ouvrait le score d’un superbe contre-pied (68e, 1-0). Tottenham retombait ensuite dans ses travers puisqu’à l’aube du dernier quart d’heure, Idrissa Gueye butait sur Hugo Lloris puis en toute fin de rencontre Lucas Moura voyait rouge à son tour seulement quelques minutes après son entrée en jeu pour un tacle non maitrisé et dangereux sur Michael Keane (88e). Le défenseur des Toffees se relevait et égalisait d’un coup de canon aux abords de la surface adverse (90e). Everton arrache donc le point du match nul et sort de la zone de relégation dans son antre tandis que Tottenham pourra regretter cette fin de match.

