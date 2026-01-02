Menu Rechercher
Serie A : l’AC Milan s’impose à Cagliari grâce à Rafael Leao

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Cagliari 0-1 Milan

En ouverture de la 18e journée de Serie A, l’AC Milan s’est imposé sur la plus petite des marges sur la pelouse de Cagliari (0-1). Invaincus lors de ces quinze derniers matches de championnat, les Milanais ont fait la différence en seconde période. Dominateurs, les Rossoneri ont eu de nombreuses opportunités et Rafael Leão a marqué l’unique but peu après la mi-temps (0-1, 50e), offrant la victoire aux Rossoneri.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Milan Milan 38 17 +15 11 5 1 28 13
2 Logo Inter Milan Inter Milan 36 16 +21 12 0 4 35 14
3 Logo Naples Naples 34 16 +11 11 1 4 24 13
4 Logo Rome Rome 33 17 +9 11 0 6 20 11
5 Logo Juventus Juventus 32 17 +8 9 5 3 23 15
6 Logo Côme Côme 27 16 +10 7 6 3 22 12
7 Logo Bologne Bologne 26 16 +10 7 5 4 24 14
8 Logo Lazio Lazio 24 17 +6 6 6 5 18 12
Sous pression défensivement, Cagliari a tenté de répondre, mais a eu du mal à se créer des occasions nettes et n’a pas réussi à trouver le chemin des filets dans cette rencontre. Ce succès permet à Milan de conserver sa dynamique positive en Serie A et reprend provisoirement la première place à l’Inter Milan. De son côté, Cagliari reste quatorzième.

