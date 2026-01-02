Serie A : l’AC Milan s’impose à Cagliari grâce à Rafael Leao

En ouverture de la 18e journée de Serie A, l’AC Milan s’est imposé sur la plus petite des marges sur la pelouse de Cagliari (0-1). Invaincus lors de ces quinze derniers matches de championnat, les Milanais ont fait la différence en seconde période. Dominateurs, les Rossoneri ont eu de nombreuses opportunités et Rafael Leão a marqué l’unique but peu après la mi-temps (0-1, 50e), offrant la victoire aux Rossoneri.

Sous pression défensivement, Cagliari a tenté de répondre, mais a eu du mal à se créer des occasions nettes et n’a pas réussi à trouver le chemin des filets dans cette rencontre. Ce succès permet à Milan de conserver sa dynamique positive en Serie A et reprend provisoirement la première place à l’Inter Milan. De son côté, Cagliari reste quatorzième.