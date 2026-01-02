Serie A : l’AC Milan s’impose à Cagliari grâce à Rafael Leao
En ouverture de la 18e journée de Serie A, l’AC Milan s’est imposé sur la plus petite des marges sur la pelouse de Cagliari (0-1). Invaincus lors de ces quinze derniers matches de championnat, les Milanais ont fait la différence en seconde période. Dominateurs, les Rossoneri ont eu de nombreuses opportunités et Rafael Leão a marqué l’unique but peu après la mi-temps (0-1, 50e), offrant la victoire aux Rossoneri.
Classement général Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Milan
|38
|17
|+15
|11
|5
|1
|28
|13
|2
|Inter Milan
|36
|16
|+21
|12
|0
|4
|35
|14
|3
|Naples
|34
|16
|+11
|11
|1
|4
|24
|13
|4
|Rome
|33
|17
|+9
|11
|0
|6
|20
|11
|5
|Juventus
|32
|17
|+8
|9
|5
|3
|23
|15
|6
|Côme
|27
|16
|+10
|7
|6
|3
|22
|12
|7
|Bologne
|26
|16
|+10
|7
|5
|4
|24
|14
|8
|Lazio
|24
|17
|+6
|6
|6
|5
|18
|12
Sous pression défensivement, Cagliari a tenté de répondre, mais a eu du mal à se créer des occasions nettes et n’a pas réussi à trouver le chemin des filets dans cette rencontre. Ce succès permet à Milan de conserver sa dynamique positive en Serie A et reprend provisoirement la première place à l’Inter Milan. De son côté, Cagliari reste quatorzième.
