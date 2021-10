Barça : Joan Laporta optimiste pour le Clasico

Dimanche, le FC Barcelone accueille le Real Madrid pour ce Clasico certes un peu moins reluisant sur le papier, mais toujours aussi attendu en Espagne. Et si la situation des Merengues semble légèrement meilleure que celle des Blaugranas, Joan Laporta est convaincu que son équipe peut l'emporter. Il l'a ainsi fait savoir lors de la conférence de presse de prolongation d'Ansu Fati.

« J'ai de bonnes sensations, on vient de gagner deux matchs, on a récupéré des joueurs, Ansu et le Kun sont là maintenant, et on joue devant notre public. J'en profite pour encourager nos fans, il y aura un grand spectacle. Si on bat le Real Madrid avec un but d'Ansu, ça serait très beau pour célébrer cet évènement », a lancé le boss barcelonais. Plutôt optimiste l'ami Joan !