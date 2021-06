France-Pays de Galles : les compositions officielles

L'équipe de France effectue ses premiers réglages à treize jours du début de son Euro, face à l'Allemagne. A l'Allianz Riviera de Nice, les Bleus affrontent le Pays de Galles, en match de préparation (21h05). L'occasion pour Didier Deschamps de rôder son 4-3-3, marqué par les présences aux avant-postes de Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Du côté du Pays de Galles, privé de son sélectionneur, Ryan Giggs, qui doit comparaître en justice pour des accusations de violences conjugales, et donc accompagnés par l'intérimaire Rob Page, on lance la préparation au Championnat d'Europe avec un 4-4-2 amoindri. Ramsey, Ampadu et Davies sont au repos. Devant, le duo Daniel James-Gareth Bale est titularisé.

Les compositions d'équipes :

France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez - Pogba, Tolisso, Rabiot - Benzema, Griezmann, Mbappé

Pays de Galles : Ward - Gunter, Rodon, Mepham, Roberts - Wilson, Allen, N. Williams, Morrell - James, Bale

