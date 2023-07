AS Monaco : Adi Hütter pose les bases de son ambitieux projet !

La suite après cette publicité

Une nouvelle page est en passe de s’écrire sur le Rocher. Après une saison passée décevante, l’AS Monaco va tenter de retrouver la Ligue des Champions lors de l’exercice 2023-2024. Pour ce faire, les dirigeants monégasques ont décidé de faire confiance à Adi Hütter, technicien autrichien passé par le RB Salzbourg, l’Eintracht Francfort ou encore le Borussia Mönchengladbach. Aux côtés de son directeur sportif, Thiago Scuro, le nouvel homme fort des Asémistes a tout d’abord affiché sa joie de rejoindre un tel club : «c’est un plaisir d’être ici dans ce magnifique club avec une grande histoire. Quand je suis arrivé, j’ai été impressionné par le professionnalisme et le grand cœur des gens ici. Je viens ici avec deux coachs autrichiens avec l’idée de faire le meilleur pour ce club».

Une philosophie de jeu offensive et dynamique !

Relancé, dans la foulée, sur sa philosophie de jeu, le natif d’Hohenems a, par ailleurs, assuré vouloir développer un football dynamique, basé sur de nombreuses courses et des préceptes offensifs. «J’aime développer les jeunes joueurs mais aussi m’appuyer sur des profils expérimentés, j’aime pratiquer un football actif, dynamique, jouer vite, avec ou sans ballon, basé sur les sprints. Je veux des transitions rapides, je suis certain qu’on pourra attendre cet objectif, j’ai des joueurs dans mon effectif désireux de briller dans ce football. En tant qu’homme, j’aime communiquer, bâtir des relations, je suis un team player, je veux qu’on soit lié tous ensemble pour attendre nos ambitions».

Un message clair pour celui qui a déjà pointé les difficultés rencontrées par les Monégasques la saison passée : «le style de jeu qu’on veut mettre en place n’est pas si différent que celui mis en place la saison dernière, il y a eu de la malchance. L’an dernier, l’équipe a encaissé trop de buts, 58 c’est trop, il faut travailler sur cela mais si nous arrivons à presser haut, nous allons parvenir à proposer ce football plaisant. Il faudra pour cela travailler sur la défense. Mon objectif est de permettre à l’AS Monaco de retrouver un style de jeu séduisant, nous avons 9 joueurs indisponibles actuellement, il faudra sûrement quelques nouveaux profils mais nous pouvons compter sur des jeunes joueurs du centre de formation et je veux m’appuyer sur tous les talents présents au club».

L’Europe en ligne de mire !

Dans un effectif où il retrouvera notamment Breel Embolo et Takumi Minamino, celui qui a promis vouloir «progresser en français» a, dans un second temps, dévoilé ses ambitions sur le banc de l’ASM. «Le plus important est de retrouver l’Europe, on a des objectifs élevés. L’AS Monaco va fêter ses 100 ans et on travaillera pour retrouver l’Europe évidemment». Se gardant bien de donner des indices sur le mercato estival du dernier sixième de Ligue 1, Hütter - qui a cependant souligné les qualités de Wissam Ben Yedder - se dit quoi qu’il en soit prêt à affronter la philosophie de jeu «agressive» du championnat de France. Après un an de pause, dans la foulée de son échec à Gladbach - expliqué par des désaccords avec sa direction - l’Autrichien de 53 ans compte désormais redonner du plaisir aux pensionnaires du Louis II.

«Je suis resté un an en dehors des terrains et cette pause m’a fait du bien, elle était utile et je suis heureux aujourd’hui de retrouver les terrains», a ainsi assuré, en ce sens, Adi Hütter avant de mettre l’accent sur la cohésion de groupe et l’importance qu’il donnait au comportement de ses joueurs. Relancé, une dernière fois, sur les profils ciblés par le club de la Principauté, l’intéressé donnait (une fois de plus) la parole à son directeur sportif, Thiago Scuro.

«Concernant le profil des joueurs visés, l’objectif va être de garder la même philosophie, on va rechercher des joueurs physiques, rapides, qui ont faim dans la conquête, qui correspondent à notre style de jeu dynamique. L’idée est de trouver un équilibre. Les principes clés sont là et on va voir progressivement dans quel domaine on peut progresser. Concernant les profils ciblés, on a définit quelques pistes et dès qu’il y aura du concret, le club l’annoncera». Le projet est posé. Les ambitions affichées. Le style de jeu est connu. Si le mercato est loin d’être terminé, Adi Hütter peut désormais se concentrer sur le terrain.