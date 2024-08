Brest - OM : la réaction amère de Julien Le Cardinal

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a corrigé Brest (5-1) lors de la 1ère journée de Ligue 1. Qualifié en Ligue des champions cette saison, Brest est passé à côté et n’a pas pu contenir une équipe olympienne en pleine forme. Et forcément, cela reste frustrant pour les joueurs brestois. Après la rencontre, au micro de beIN Sports, le défenseur Julien Le Cardinal n’a pas caché sa déception tout en expliquant ne pas vouloir dramatiser la chose.

«Ouais, ça fait mal. On fait une assez bonne première période. Ils ont trois occasions, trois buts. Ils jouent bien les contres, on a deux penaltys concédés. Il ne faut pas s’alarmer, c’est le début du championnat, on va continuer à travailler. On a voulu faire notre identité de la saison dernière, mais on était en retard sur le pressing. Bien sur que ça fait mal, on espérait mieux, mais il va falloir travailler, il en reste des matches », a-t-il lancé. Il reste 33 matches de championnat pour rectifier le tir…