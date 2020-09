Journal du Mercato : le PSG sur tous les fronts, l'AS Roma veut faire peau neuve

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce journal du mercato en France du côté de Monaco où l'ASM n'a pas réussi à convaincre Mario Götze (28 ans). Libre depuis le 30 juin, le champion du Monde 2014 ne manque pas de prétendants, mais prend son temps. Bild révèle aujourd'hui que l'Allemand aurait décliné la proposition monégasque et souhaiterait évoluer ailleurs qu'en France. Il disposerait notamment de sérieuses touches en Liga et en Serie A.

Le club du Rocher n'aurait pas été refroidi pour autant puisque selon le London Evening Standard, l'ASM aurait fait part de son intérêt pour le milieu de Watford, Abdoulaye Doucouré (27 ans). Le français dispose d'un bon de sortie cet été, mais privilégierait une nouvelle expérience en Premier League, Everton étant l'un des clubs disposés à payer les 30 M€ réclamés par Everton.

Le focus du jour en France

On reste en Ligue 1 pour notre premier focus du jour sur le Paris Saint-Germain. Sujet à de nombreux départs, cet été, le club de la capitale cherche à se renforcer. En défense, notamment, où il va falloir combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva (35 ans), du côté de Chelsea. Deux profils auraient été ciblés par la direction parisienne. Le défenseur de l'Inter, Milan Skriniar (25 ans) qui n'a toujours pas fait l'objet d'offre de la part du PSG. Mais également Jérôme Boateng (31 ans) dont les qualités plairaient particulièrement à Thomas Tuchel. Mais encore une fois, aucune offensive parisienne n'a été engagée pour le moment. Enfin, toujours dans le secteur défensif, Timothy Castagne ne devrait pas venir à Paris. Évoqué depuis plusieurs semaines, le latéral Belge de l'Atalanta devrait plutôt se diriger vers Leicester, où les Foxes seraient prêts à débourser 20 M€ pour s'attacher ses services.

Autre priorité du Paris Saint-Germain : le secteur offensif. Avec les fins de contrat d'Edinson Cavani (33 ans) et d'Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans), la direction parisienne étudierait les possibilités, sur le marché. Sur le départ du FC Barcelone, la piste Luis Suarez (33 ans) ne devrait pas aboutir puisque l'Uruguayen se dirigerait vers la Juventus. Mais le PSG souhaiterait s'attaquer à un plus gros poisson du Barça : Lionel Messi (33 ans). Un dossier, qui, malgré les envies de départ de l'Argentin, demeure d'une extrême complexité. Selon nos informations, le PSG aurait mis le frein à tous ses autres dossiers afin de se pencher concrètement sur la faisabilité de l'opération Messi. De leur côté, Neymar et Angel Di Maria feraient leur possible pour convaincre le sextuple Ballon d'Or de rejoindre Paris. Un transfert qui impacterait forcément le mercato parisien et qui priverait le club de la capitale de renforts à des postes clés.

En attendant une évolution dans ce dossier, le board parisien ne se montrerait pas insensible à la situation de Memphis Depay (26 ans) qui arrive en fin de contrat en 2021 avec l'Olympique Lyonnais. Enfin, Paris est désormais fixé sur une chose : Neymar (28 ans) ne partira pas. Le Brésilien a annoncé dans une interview qu'il comptait rester à Paris cette saison et qu'il voulait retourner en finale de la Ligue de champions pour remporter cette compétition avec les Rouge et Bleu.

Dans le sens des départs, Alphonse Areola (27 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Prêté cette saison au Real Madrid, le gardien français ne devrait pas rester au PSG. Selon nos informations, le Stade Rennais songerait à se faire prêter le champion du Monde 2018, en cas de départ d'Édouard Mendy, courtisé par Chelsea. Affaire à suivre...

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, le FC Porto se serait positionné sur le dossier Alfredo Morelos (24 ans, Glasgow Rangers). Selon The Scottish Sun, le buteur colombien pourrait finalement filer du côté du Portugal, lui qui était sur les tablettes du LOSC et du Stade Rennais.

Du mouvement, également, en Angleterre où Arsenal ne compte pas lâcher Dani Ceballos (24 ans). Prêté la saison dernière par le Real Madrid, l'international espagnol n'est pas contre poursuivre son aventure du côté de Londres. Sky Sports révèle, aujourd'hui, que les Gunners auraient passé la vitesse supérieure et se trouveraient en négociations avancées avec le Real pour prolonger le prêt d'une saison de Ceballos.

De son côté, Leicester City serait sous le charme de Timothy Castagne (24 ans). Selon la Gazzetta dello Sport, les Foxes auraient formulé une offre de 25 M€ pour s'attacher les services du latéral droit de l'Atalanta Bergame.

Enfin, Callum Wilson (28 ans) attise de nombreuses convoitises en Premier League. Relégué avec Bournemouth cette saison, le buteur des Cherries serait pisté par Newcastle et Aston Villa, selon Sky Sports. Pour rappel, l'avant-centre anglais est sous contrat jusqu'en 2023 avec Bournemouth et pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure en première division anglaise.

Le focus du jour à l'étranger

Notre second focus du jour nous emmène en Italie, où la Roma se montre très ambitieuse depuis son changement de propriétaire. Selon la Gazetta dello Sport, le club italien négocierait avec le Bayer Leverkusen, la vente de Patrik Schick (24 ans). Un transfert qui pourrait rapporter entre 26 et 27 M€ au club de la Louve, mais surtout une somme qui permettrait aux Romains de s'offrir Chris Samlling (30 ans) prêté par Manchester United l'an dernier.

L'AS Roma qui a enregistré l'arrivée de Pedro (33 ans), libre, en provenance de Chelsea. Mais qui pourra également compter sur Henrikh Mkhitaryan (31 ans), la saison prochaine. Libéré de son contrat par Arsenal, hier, l'international arménien va poursuivre son aventure en Serie A, lui dont la carrière tourne au ralenti depuis quelques saisons.

La Roma préparerait également un échange XXL avec le Napoli. Le Corriere dello Sport fait état d'une transaction qui enverrait Arkadiusz Milik (26 ans) et Nikola Maksimovic (28 ans) à Rome, pendant que Cengiz Ünder (23 ans), Jordan Veretout (27 ans) et Alessio Riccardi (19 ans) prendraient, eux, la route de la Sicile. Une affaire à suivre, qui pourrait faire grand bruit du côté de l'Italie.

Dans le sens des départs, ça s'agite également du côté de Rome. Maxime Gonalons (31 ans) s'est engagé pour trois ans à Grenade, au début du mois, mais la vague de départs ne devrait pas s'arrêter là. En effet, selon Sky Sport Italia, les Giallorossi auraient trouvé un accord avec l'Inter pour le transfert d'Aleksandar Kolarov (34 ans). Le Serbe devrait s'engager avec les Nerazzurri contre un chèque de 2 M€.

Enfin, la Roma pourrait aussi perdre Edin Dzeko (34 ans). Dans le viseur de la Juventus en cas de départ de Gonzalo Higuain, le Bosnien serait sur la short-list du board turinois. L'ancien Cityzen aurait même déjà donné son accord pour rejoindre la Vieille Dame. Les champions de Serie A devront néanmoins payer 10 M€ + 2 en bonus à la Roma, s'ils souhaitent enrôler l'attaquant de 34 ans.

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, Ivan Rakitic (32 ans) est de retour à Séville. Le Croate s'est engagé avec son ancien club jusqu'en 2024. Une transaction évaluée aux alentours de 10 M€.

Arrivé l'été dernier, le gardien du LOSC, Léo Jardim (25 ans) est prêté pour une saison au Portugal, à Boavista (Liga NOS).

Henrikh Mkhitaryan (31 ans) va bien rester du côté de Rome. Prêté cette saison par les Gunners, l'international arménien s'est engagé définitivement avec la Louve, après avoir rompu son contrat à Arsenal.

Enfin, l'information principale de la journée provient de Londres et plus précisément d'Arsenal. Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Gabriel Magalhães (22 ans) est désormais officiel. Les Gunners ont déboursé la somme de 30 M€ pour s'offrir le défenseur brésilien du LOSC, qui s'est engagé jusqu'en 2025.

🗞 Central defender Gabriel has joined us from French side Lille on a long-term contract! — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2020

