Man City : la mise au point de Rodri sur son avenir

Pièce essentielle du milieu de l’Espagne, avec qui il disputera la finale de l’Euro 2024, ce dimanche, face à l’Angleterre, Rodri l’est également depuis son arrivée à Manchester City, à l’été 2019. Joueur fondamental de l’équipe de Pep Guardiola, le joueur de 28 ans se sent bien en Angleterre, même si l’Espagne a toujours une place dans son cœur. « Il me reste trois ans de contrat (à Man City). Je suis très, très heureux ici. Je pense que je suis dans l’un des meilleurs clubs du monde. J’ai un contrat jusqu’en 2027 et, le moment venu, je verrai, explique l’ancien joueur de Villarreal et de l’Atlético de Madrid, dans un entretien à AS, ce vendredi.

« Mais je n’aime pas ou ça n’a pas beaucoup de sens de regarder sur le long terme. L’Espagne est mon pays, Madrid ma ville, ma maison. Néanmoins, quand je suis allé à Manchester, je me souviens d’une conversation que j’ai eue avec mes parents où ils me disaient si j’étais en sécurité parce que j’allais dans un autre pays, une autre culture. Et, en fin de compte, on est heureux quand on est sûr de ces choses. Si je revenais, ce serait avec conviction. » Voila qui est clair.