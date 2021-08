Le divorce est total entre la Juventus et CR7 !

La suite après cette publicité

À l'heure où le feuilleton Kylian Mbappé prend de l'ampleur du côté du Real Madrid puisqu'une officialisation imminente est même d'ores et déjà évoquée, un autre dossier risque d'enflammer la planète football dans les prochaines heures. Et pour cause, l'avenir de Cristiano Ronaldo (36 ans) semble désormais s'écrire en pointillé à Turin face aux convoitises de Manchester City qui semble ainsi toucher au but. Alors que le quotidien AS révélait un peu plus tôt dans la journée que les Skyblues et la star lusitanienne seraient tombés d'accord, Sky Sport Italia lance une nouvelle bombe ce jeudi soir.

Un accord potentiel entre le club anglais et le joueur oui, mais tout n'est pourtant pas encore réglé. Dans ce dossier épineux, la Juve compte bien se défendre et les deux clubs doivent désormais trouver un terrain d’entente sur les modalités du transfert. Si aucune offre n’a encore été formulée, les négociations ont été entamées. Alors que les Bianconeri aimeraient récupérer un montant compris entre 25 et 30 millions d'euros pour CR7, le champion d'Angleterre ne semble pas prêt à dépenser une telle somme et souhaiterait davantage un transfert libre ou bien récupérer CR7 dans le cadre d'un échange. Ces dernières heures, les médias anglais révélaient d'ailleurs la possibilité d'un deal envoyant Gabriel Jesus à Turin.

CR7 a déjà fait ses adieux !

Mais du côté du quintuple Ballon d’or, les choses semblent aller beaucoup plus vite dans son esprit d'après les révélations de Sky Sport ! Désireux de quitter la Juventus et l'Italie à tout prix, à un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo aurait d'ores et déjà fait ses adieux à ses coéquipiers. Plus encore, l'ancien Madrilène aurait déjà vidé son casier à Continassa, le centre d'entraînement de la Juve ! Une information confirmant le souhait de quitter le club et un adieu imminent... D'après le média transalpin, cette décision a ainsi été communiqué au club par l'intermédiaire de Jorge Mendes, l'agent de la star de 36 ans. L'entraîneur Massimiliano Allegri serait informé de la situation. Arrivé à l'été 2018 chez les Bianconeri, le Portugais a joué 134 matchs en inscrivant la bagatelle de 101 buts mais son apparition contre l'Udinese, lors de la première journée de Serie A, ressemble désormais de plus en plus à sa dernière sortie en noir et blanc.

De son côté, la Juventus semble même déjà se préparer au départ de sa star et rechercherait activement son remplaçant. Si le premier choix de la Juventus semble se diriger vers Gabriel Jesus, le Brésilien n’est pas considéré comme transférable par Guardiola. Une situation qui pourrait évoluer dans le cadre d'un échange avec CR7... Par ailleurs, le club italien a déjà approché Mauro Icardi. En vain, l'Argentin souhaite rester au PSG, surtout en cas de départ de KM7. Sky Sport révèle aussi qu'une réunion avait lieu aujourd'hui avec Mino Raiola à la Continassa sur un éventuel retour de Moise Kean, aujourd’hui à Everton. Un joueur que Massimiliano Allegri connaît bien. Enfin, Gianluca Scamacca, l'attaquant de Sassuolo, fait lui aussi partie d'une liste élargie. Une chose est sûre, le divorce entre Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin semble désormais acté.