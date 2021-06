OM : le onze titulaire que veulent Jorge Sampaoli et Pablo Longoria pour la saison prochaine

La suite après cette publicité

Peu à peu, l'Olympique de Marseille avance ses pions sur le mercato. Les Phocéens sont par exemple en train de conclure l'arrivée de Konrad de la Fuente, l'ailier américain du FC Barcelone. Un accord a été trouvé dans la matinée de samedi pour un transfert environnant les 5 millions d'euros, mais les Catalans disposeront encore d'un certain contrôle sur le joueur, via une option de rachat ou un pourcentage des droits du produit de La Masia. Dans le même temps, Jorge Sampaoli tente de convaincre David Luiz de le rejoindre dans le sud de la France.

Comme l'explique La Provence, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont déjà une idée du onze titulaire qui démarrera la saison prochaine. Ainsi, dans les cages, on retrouvera soit Steve Mandanda, soit le gardien qui sera recruté pour le concurrencer. Les deux hommes ont une piste en tête, mais on ne sait pas encore de qui il s'agit. En défense en revanche, c'est moins flou : l'Argentin et l'Espagnol veulent un trio composé de Saliba, David Luiz, et de Balerdi ou Alvaro.

Beaucoup de changements

Sur les flancs, ça ne devrait pas bouger, car Lirola et Amavi sont les pistons sur lesquels veulent s'appuyer les deux têtes pensantes de cet OM. Dans l'entrejeu, ils souhaitent aligner Gueye, Gerson et Guendouzi. Aux avant-postes, ça ne bougera pas puisque le duo Milik-Payet devrait toujours être titulaire lors de cet exercice 2021/2022. Un onze avec de nombreux changements donc, et le média indique que Luis Henrique et Konrad de la Fuente devraient également avoir un rôle à jouer.

Vous l'aurez compris, il y aura aussi beaucoup de départs, puisque des joueurs comme Duje Caleta-Car, Bouba Kamara ou Valentin Rongier, entre autres, sont annoncés partants par le journal en cas d'offre correcte. Des pertes qui pourraient être assez importantes, mais il faut le dire, ce potentiel onze titulaire de l'OM pour la saison prochaine a fière allure !