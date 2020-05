Mercato : l'OM s'active pour un nouvel attaquant !

L'Olympique de Marseille n'a pas vraiment pris le temps de célébrer sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Au contraire, l'OM a préféré piquer sa crise avec l'éviction brutale de son directeur sportif Andoni Zubizarreta et une entrevue houleuse entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas. Le technicien portugais qui avait lié son avenir à Marseille à celui du dirigeant espagnol menaçait de claquer la porte. Après un suspense insoutenable, Villas-Boas a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat avec le club olympien.

La suite après cette publicité

Les cadres du vestiaire marseillais l'ont convaincu de poursuivre l'aventure malgré de multiples divergences d'opinions avec le président Eyraud et une situation économique préoccupante. Car pour disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes, l'OM va devoir se renforcer sensiblement. Mais avec les aléas financiers du moment, la formation phocéenne ne cassera pas sa tirelire lors du prochain mercato estival, sous peine de fragiliser encore un peu plus ses comptes. Il faudra donc flairer les bonnes affaires.

L'OM en pince pour Vagner

Des profils capables d'apporter une réelle plus-value sportive à moindre coût. L'équation semble complexe à résoudre pour le futur directeur du football attendu dans les prochaines semaines. Le dauphin du PSG cette saison souhaite donc étoffer son effectif qualitativement bien sûr mais aussi quantitativement. Et les hautes sphères marseillaises prospecteraient du côté de la Ligue 2 pour renforcer son secteur offensif. Selon les informations de l'Est Républicain, la direction olympienne s'intéresserait de très près à un certain Vagner Dias (24 ans).

Prêté par l'AS Saint-Etienne à l'AS Nancy-Lorraine l'été dernier, l'ailier droit cap-verdien a marqué son territoire en inscrivant sept réalisations en quinze matchs disputés en Ligue 2 sous le maillot lorrain. Malheureusement, une grave blessure l'a écarté des terrains depuis décembre dernier et a freiné son ascension. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'ASSE, Vagner susciterait les convoitises de plusieurs clubs de Ligue 1. Ainsi, le Stade Rennais, Brest, Angers et Nîmes auraient déjà sondé le club stéphanois pour son attaquant. Une grosse concurrence pour l'Olympique de Marseille qui devra s'activer pour finaliser ce dossier. De son côté, l'ASSE pourrait se laisser convaincre en cas d'offre aux alentours de 3 millions d'euros. Réputé pour son aisance dans la provocation balle aux pieds, l'ailier droit cap-verdien posséderait le profil pour enflammer les soirées marseillaises. Reste à savoir ce qu'en pense André Villas-Boas désormais...